Træt styrmand jubler: - Alt er gået perfekt

SUNDSØRE:- Det er gået rigtig rigtig godt. Tre dages arbejde har vi lavet på nogle timer. Det har været en super indsats, siger overstyrmand på overfarten mellem Hvalpsund og Sundsøre, Lars Bach Jensen.

Siden færgen Sleipner stødte på grund ud for Sundsøre tidligt torsdag morgen, har han haft travlt med at planlægge, hvordan færgen kunne komme fri uden at få skader.

Torsdag aften lå en del af færgen stadig på tangen nær færgelejet i Sundsøre og sad godt fast.

Ved hjælp af en gravmaskine og dykkere, lykkedes det torsdag omkring klokken 21.30 dog at få færgen helt fri fra sandet ved at grave sandet på siderne af bagenden væk og spule vand ind under færgen.

Det var derfor også en lettet styrmand, Nordjyske snakkede med kort efter.

- Alt er gået perfekt. Nu går vi til kaj i Sundsøre og sender dykkere ned for at se, om der er nogen skader og får passagerernes biler bragt i land, siger Lars Bach Jensen.

Han takker entreprenørfirmaet og dykkerne for deres indsats og venter nu på, at færgen bliver bragt sikkert ind til kajen.

Inden færgen kan få lov at sejle mellem Hvalpsund og Sundsøre igen, skal der dog foretages en større og grundig dykkerundersøgelse.

- Så bliver der taget en beslutning, om det er sikkert at sejle. Hvis der er den mindste tvivl, sejler vi ikke. Der er meget strikse regler, når man snakker passagerskibe, siger Lars Bach Jensen.

Overstyrmanden regner dog ikke med, at færgen kommer til at sejle igen allerede fredag.

- Det tør jeg næsten godt at sige, at den ikke gør, fordi Søfartsstyrelsen skal ind over, siger han og fortæller, at man kan følge med over sms-service eller Facebook.