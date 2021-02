Trafikuheld i Aalborg - politiet er massivt til stede

AALBORG:Tirsdag aften har der været et trafikuheld i krydset mellem Budumvej og Vilsundvej i Aalborg Øst.

Lidt efter klokken 17.30 torpederede en hvid BMW en anden bil, der kom fra Vilsundvej.

Politiet er massivt til stede med blandt andet en hundepatrulje. NORDJYSKEs mand på stedet oplyser, at politiet undersøger området med hunde og indsamler spor.

Det har ikke været muligt, at få fat i Nordjyllands Politi.

Da en af førerne har været fastklemt har Nordjyllands Beredskab været på stedet for at klippe vedkommende fri.

Lige nu venter man på, at en bilinspektør skal komme til stedet, for at undersøge, hvad der er sket.

Budumvej er spærret mellem Humlebakken og Tambohusvej.

Opdateres...