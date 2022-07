Trampede og sparkede ung mand i hovedet: Nu er 24-årig varetægtsfængslet

AALBORG:Nordjyllands Politi efterlyste 4. Juli en mand, som politiet mistænkte for at stå bag et groft overfald begået på en 17-årig ung mand i weekenden i det centrale Aalborg.

7. Juli klokken 10.51 meldte han så sig selv til politiet på politistationen i Aalborg.

Fredag morgen klokken 09.15 blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet indtil 4. August sigtet for kvalificeret vold i gentagelsestilfælde.

Under overfaldet blev den 17-årige sparket og trampet i hovedet og pådrog sig alvorlige skader i ansigtet.

Efter en kort, men intens efterforskning og efterlysning i pressen lykkedes det for Nordjyllands Politi at identificere den mistænkte mand, der altså meldte sig selv til politiet.

Han erkendte delvist forholdet - men kærede alligevel fængslingen på stedet.

Den 24-årige har bopæl i det midtjyske.

Opklaringsarbejdet er dog ikke færdigt endnu, da politiet fortsat mangler at tale med to personer, en kvinde og en mand, der var sammen med den 24-årige før, under og efter overfaldet.

- Vi kender identiteten på den ene, og dem skal vi have talt med. Det handler om, at vi skal klarlagt deres rolle i forbindelse med denne alvorlige sag, siger politikommissær Kenneth Rodam.