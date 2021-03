Transportministeren fik spørgsmål om Egholm: Her er de tre bedste og Engelbrechts svar

NORDJYLLAND:I løbet af foråret skal politikerne beslutte, om forbindelsen over Egholm er et af de projekter, der skal realiseres i et kommende trafikforlig. Og for bordenden i de forhandlinger sidder transportminister Benny Engelbrecht (S).

Her er tre af de spørgsmål, ministeren blandt andet svarede på.

Linjeføringen

Anders Wested, Trafikalt Folkeparti:

Spørgsmålet:

Du udtaler, at du er tro mod et forlig, der er indgået på Christiansborg i 2014 om en motorvej via Egholm. Samtidig er vi mange, der prøver at råbe dig op og fortælle, at vejen ligger uhensigtsmæssigt og ikke vil løse de trafikale problemer, med mindre trafikstigningen kan holdes på én procent per år. Betyder det indgåede forlig så meget for dig, at du ikke er klar til at genvurdere sagen?

Benny Engelbrecht (S)

- En af grundene til, at jeg som formand for Transportudvalget på det tidspunkt i 2014, og en af grundene til, at jeg gik så meget op i at få en afklaring på det tidspunkt, det handlede først og fremmest om de borgere, som var påvirket af beslutningen. Jeg har fuld forståelse for, at Anders Wested eller andre synes, det kunne være bedre, hvis man havde valgt en anden forbindelse. Det er helt fair og var også en relevant diskussion dengang, hvor man vejede forbindelserne op mod hinanden.

- Det, man skal huske her, er, at deres hjem, deres ejendom og måske det sted, de dyrker deres jord, det står for potentielt at blive eksproprieret. Eksproproation er et af de mest voldsomme indgreb, man overhovedet kan gøre fra statens side. Den uafklarethed der er om, hvorvidt ens ejendom er i spil eller ikke er i spil, den var jo så omfattende for rigtig mange mennesker, fordi der var mere end én linjeføring i spil.

Transportministeren har selv prøvet at blive eksproprieret og kender mekanismerne.

- Dét at blive eksproprieret er ikke sjovt, men det er heller ikke sådan, man oplever det som et overgreb. Det, man derimod oplever som meget indgribende i ens liv, det er, at der ikke er truffet en beslutning. Når man er i den uafklarede situation, så ved man ikke, om man er købt eller solgt. Om man gider at ordne taget eller installere et drivhus, hvis man alligevel skal flytte derfra om et par år. Derfor er det også meget vigtigt for mig, at man ikke stiller flere mennesker i den ulykkelige situation end højst nødvendigt. Og derfor står jeg fuldstændig på mål for den aftale fra 2014, fordi det handlede om at sætte nogle personer fri, der ikke vidste, om de var købt eller solgt.

Ved udfletningen med E45 ved Dall er der to løsninger i spil for 3. Limfjordsforbindelse. Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Visualisering fra Vejdirektoratet. Illustration: Christian Made Hagelskjær

Miljø/dyreliv

Johan Ringström, Egholm

Spørgsmålet:

På Egholm har vi både strandtudsen og den lysbugede knortegås, som faktisk bliver betragtet som Nordeuropas panda og er lige så fredet. Den lever i det område, hvor man vil lave denne linjeføring. Der snakkes så meget om, at man skal passe på naturen, men den bliver glemt i denne debat. Hvor kommer naturen og den grønne tanke ind i det her?

Benny Engelbrecht (S)

- Det er præcis også derfor, vi har lavet VVM-undersøgelsen for at se, hvordan vi kan få balanceret det på sådan en måde, at vi både tager hensyn til naturen og de behov, der er for at fremme infrastruktur.

- Jeg er ikke ligeglad med vores natur, og faktisk har vi i Danmark en ret stolt tradition for de infrastrukturprojekter, vi laver. Vi efterlader ikke bare naturen neutral, men faktisk også ganske ofte i en positiv position, hvor man samlet set afleverer et projekt, der er bedre for naturen og miljøet end det, der var der forinden. Storebæltsbroen er et godt eksempel på det, hvor den har ændret trækfuglenes ruter i positiv retning.

- Derfor skal en VVM-undersøgelse ikke bare være for at have en undskyldning for at polstre landet til i asfalt og beton. Det, der er formålet, er at sikre, at naturen efterlades i en tilstand, der samlet set går i nul og allerhelst med en forbedring for naturen.

Har vi overhovedet råd?

Jørgen Andersen, Aalborg

Spørgsmålet:

Mener du, at der er råd til at bruge næsten otte milliarder kroner på endnu en motorvejsforbindelse i Nordjylland i en tid, hvor der om ikke så lang tid skal betales en coronaregning?

Benny Engelbrecht (S)

- Man kunne også vende den om og spørge, om man har råd til at lade være. Noget af det, som infrastruktur sikrer, er fremkommelighed og muligheden for at kunne handle og transportere gods. Derfor er investeringen i infrastruktur en gevinst for samfundet og med til at sikre væksten. Hvis man holder sig til gængse økonomiske termer, så er det at investere i infrastruktur til gavn for samfundet.

- Det er ikke første gang vi står i en krise i Danmark, og det er ikke første gang vi skal lave store investeringer i infrastruktur. Efter den store krise i 1930'erne lavede den daværende Stauning-regering ret store investeringer i infrastruktur. Det er der blandt andet et par gode eksempler på i det nordjyske Oddesund- og Aggersund-broerne, for eksempel. Den gamle Lillebæltsbro og Storstrømsbroen er alle eksempler på ting, man byggede dengang, fordi det skabte arbejdspladser og var med til at sikre fremkommeligheden for tog, biler og transport.

- Jeg er med på, at en 3. Limfjordsbindelse bliver en dyr brik i det samlede puslespil for hele landet, hvis vi skal få det til at gå op. Men hvis vi laver en 3. Limfjordsforbindelse, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan lave noget som helst andre steder i landet. Det er et spørgsmål om, at vi skal finde en samlet balance.

VVM-undersøgelsen er i høring indtil 30. april.