Travl luksus-mamma har baby på vej - savner at fejre jul i en stor familie

NORDJYLLAND:Julelys, sange, gaver, sne, shopping, and eller flæskesteg. Familiernes juletraditioner er forskellige - vi har forhørt os om, hvad en række kendte nordjyder sætter mest pris på i december. Selvom alt i Ann-Louise Christine Aasteds brand, Luksusbaby, signalerer kvalitet og luksus, er hun ekspert i at finde gode, nemme løsninger i hverdagen, for at få det hele til at hænge sammen. Hun længes efter at være del af en stor familie - men arbejder på sagen:

1. Sådan hygger vi i december

- December er en travl tid for os. Black Friday sidst i november skyder ræset i gang, og så kører det ellers derudaf. Lige nu er jeg på vej til København med Cecilie, butikschefen fra Aalborg, for at købe nye varer hjem.

- Travlheden på jobbet betyder, at jeg er nødt til at finde nogle lette løsninger derhjemme, når vi skal julehygge. Sidste år købte jeg en gravkrans, puttede ler i og smækkede et kalenderlys i, så kunne børnene pynte den, det fungerede fint. I år har jeg købt nogle færdige kranse i Meny.

- Da vi skulle bage pebernødder i weekenden, spurgte min datter "jamen, skal vi ikke bruge mel og sukker og sådan", haha, men så måtte jeg forklare, at i år kommer dejen altså færdig ud af en tube, og det er fint nok. Faktisk passer det bedre til et børneunivers, at de ikke skal gennem hele den lange proces, men bare kan gå i gang med at rulle, så det har jeg overhovedet ikke dårlig samvittighed over. Og de var ovenud tilfredse med smagen.

- Det er ikke værd at stresse over en kagedej, når man kan springe over hvor gærdet er lavest. Som regel er børnene ligeglade, bare vi hygger, så er det kun min egen samvittighed og forventning om, at alt skal være perfekt, der bliver udfordret. Men det er jeg for længe siden holdt op med at lade mig styre af, alternativet var, at vi måske slet ikke havde nået det, eller at jeg havde stresset rundt.

2. Juleshopper - i sidste øjeblik

- Samtidig med at jeg anbefaler alle mine kunder at bestille julevarer i god tid, så falder mine egne gaveindkøb som regel i sidste øjeblik, og det går ret hurtigt. Mine unger havde heller ikke vinterstøvler, da der faldt sne 1. december, men sådan er det nok - ligesom den travle tømrer, der ikke får bygget sit eget hus færdigt.

- Når jeg køber gaver, går jeg helst i butikker, det er jeg også nødt til, når jeg er så sent ude. Men det er også meget hyggeligt, jeg bruger nok en dag på det. Vi er kun en lille familie, så det er til at komme over.

Ann-Louise Christine Aasted Ann-Louise Christine Aasted, 34 år Gift med Morten Grabowski Kjær Parret står bag firmaet Luksusbaby, der begyndte som et barsels-hobby-projekt, men nu omfatter en web-shop samt fysiske butikker i Aalborg og Aarhus, ialt 160 ansatte. For nylig har stifterne afgivet 45 procent af virksomheden til investorerne Jan Dal Lehrmann og Jacob Risgaard samt de øvrige ejere bag Coolshop Ægteparret bor i Frejlev og sammen har de Noor og Naia, tvillinger på 8 år. Familien tæller desuden Mortens søn Magnus på 16 år. Til januar udvides børneflokken med lillebror Herman VIS MERE

3. Derfor udfordrer snevejret

- Snevejret er dødirriterende, det skaber en masse stress om vores forretning. I dagene omkring den store snestorm fik vi ikke afhentet pakker, kunder begyndte at rykke og en Gls-transport væltede med hele sin last af pakker. Især københavnerne havde svært ved at forstå forsinkelserne, derovre regnede det bare lidt.

- Seks af vore medarbejdere var tvunget til at overnatte på lageret, og de fik desværre ikke samme gode forplejning, som dem, der sneede inde i Ikea. Vores varelager har ikke noget spiseligt at byde på, vi har heller ikke senge de kunne overnatte i, så det kunne vi ikke konkurrere med.

- Når man ser bort fra det, så synes jeg da, som alle andre, at det er hyggeligt, hvis der falder lidt sne, også for børnenes skyld. Men ikke i de mængder, hvor det udfordrer vores virksomhed.

4. Vores and flyver ind udefra

- Vi holder jul sammen med Mortens søster i år, og jeg tror, vi bestiller julemaden udefra.

- Vi er ikke så gode til det med at lave rigtig mad, men andre år har vi været flere gæster, og så har de hjulpet til eller haft noget med. Men mange af dem skal holde jul andre steder i år.

- Vores familier har ikke rigtig nogen faste traditioner omkring jul, og det kan jeg godt savne. Dem forsøger vi selv lige så stille at bygge op. Vi har bl.a. indført, at vi sammen kører ud og fælder juletræ i skoven ved Store Restrup, det er hyggeligt. Om eftermiddagen inden juleaften spiller vi sommetider pakkespil med børnene, for at få tiden til at gå.

- Efter middagen danser vi om juletræet, børnene elsker det traditionelle. Men der er kun een mandel i risalamanden, de skal lære at tabe. Jeg lader dem heller aldrig vinde i spil.

5. Den bedste julesang

Børnene er mest vilde med "Nu' det jul igen", hvor vi løber rundt i hele huset.

6. Mine juledrømme - lillebror Herman

- Jeg håber, at alle mennesker vil være søde og rare ved hinanden, og på det personlige plan drømmer jeg om, at forretningen bliver mere selvstændig, så Morten og jeg bedre kan undværes.

- Vi har aldrig holdt mere end en uges ferie ad gangen, så det ville være skønt engang at holde to eller måske tre ugers ferie. Det bør være en del af succesen, at firmaet kan køre, uden at man er til stede hele tiden. Vi startede forretningen op tre dage før børnene fyldte 1 år, så de har aldrig kendt til andet end, at vi har travlt. På den måde var det nok meningen, at vi fik to børn samtidig, de har altid haft hinanden.

- Lidt mere luft i hverdagen vil også være at foretrække, når lillebror Herman kommer til. Jeg er sat til at føde 29. januar, men det kan i princippet blive allerede omkring nytår. De første tre måneder havde jeg det elendigt, jeg kastede op konstant, men var nødt til at passe arbejdet. Den seneste tid har jeg heldigvis bare haft det vildt godt. Nu er vi også ved at være klar, men det kom da noget bag på os.

- Noor og Naia kom til verden, efter vi havde været i fertilitetsbehandling i to år. Derfor var jeg slet ikke forberedt på, at jeg kunne blive gravid på naturlig vis her otte år efter, tanken havde end ikke strejfet mig. På et tidspunkt blev jeg bare mere og mere træt, uanset hvor mange energidrikke jeg hældte ned, indtil det gik op for os, hvad det skyldtes. Det var noget af en overraskelse.

- Vi havde talt om, at vi måske skulle forsøge at få en efternøler engang, men slet ikke lige nu. Men det er dejligt, for det er hårdt at skulle gennem behandling ved kunstig befrugtning, så det er fantastisk, at han bare kom helt naturligt.

- Noor har ganske vist været lidt beklemt ved, at han skal være storebror, naturligt nok, for det har aldrig været et tema hjemme hos os, at der skulle komme flere. Børnene skal lige have tid til at indstille sig på tanken, ligesom vi skulle.

- Vi har fået hund for nylig, som børnene skal være med til at passe og lufte, og det store ansvar har de lige skulle vænne sig til. Da vi så fortalte, at de skal have en lillebror, udbrød Naia: "Men dén passer I altså selv"!

7. Det ødelægger min julefred

Det ødelægger min julefred, hvis der er uro og konflikter i familien. Det værste, jeg ved, er, hvis nogen er sure på hinanden.

8. Vi lever med coronaen

- Det ville være rigtig træls, hvis vi fik at vide, at vi skulle lukke ned efter jul, ligesom det skete sidste år. Men jeg tror ikke, at det sker.

- Mundbind i butikkerne har vi efterhånden lært at leve med, personalet i butikkerne er heldigvis fritaget for at bruge mundbind i denne omgang, og på vores lager er der også rigtig god plads, så det er jeg ikke bekymret for.

9. Juledage - savner familie

- Jeg ved godt, at der er mange, der stresser over alt det, de skal i julen, klager over at de bliver rykket i fra alle sider og nogen slås nærmest om, hvem der skal have lov at holde frokosten 2. juledag.

- Jeg siger ofte til dem, der klager sig, at de skulle være taknemlige for, at der er nogen, der vil se dem, at der overhovedet bliver holdt noget.

- Vi har ikke ret meget familie, og der er ingen, der inviterer til hverken juleaften, påske- eller julefrokost, det er faktisk et savn, aldrig at skulle noget i højtiderne. Hvis der skal ske noget, skal vi altid selv arrangere det.

- Vi gad bare mega godt, at der var nogen, der inviterede os, og jeg synes, man bør være taknemlig for at have en stor familie, som virkelig vil een.

- Vi glæder os til med tiden at være dem, der kan samle en stor flok, og skabe nogle dejlige, nye familietraditioner.

10. Det betyder mest i julen

- Jeg er sikker på, at vi får en hyggelig jul, men jeg kunne som sagt godt ønske, at vi var rigtig mange juleaften. At alle i familien var sammen.

- Ellers har jeg ikke de store forventninger, jeg er fuldstændig ligeglad med, om maden kommer udefra. I nogle familier kan man næsten komme op at skændes om, hvordan risalamanden skal tilberedes, det er da helt latterligt og ligegyldigt.

- Om vi så skulle købe det hele færdigt i Bilka, er jeg ligeglad, det er slet ikke det, der betyder noget for mig.

****