Travl morgen for ambulancer: 13 faldulykker i glat føre

NORDJYLLAND:Det har været en usædvanlig travl tirsdag formiddag for AMK-vagtcentralen, der skal sørger for at sende ambulancer til mennesker, der er kommet til skade i Nordjylland.

Og det skyldes det glatte føre med islag over det meste af regionen.

Det bekræfter Kenneth Lübcke, der er enhedschef ved den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland.

- Vi har haft 15 alarmeringer, der relaterer sig til det glatte føre her i formiddag - to har været til færdselsuheld og 13 har været til faldulykker på glatte veje eller fortove. Og det meget usædvanligt i forhold til en ganske almindelig formiddag, oplyser Kenneth Lübcke.

Ulykkerne er fordelt nogenlunde jævnt ud over regionen - dog med lidt flere i Aalborg.

De fleste opkald kom i morgentimerne, og her hen over middag er det stilnet af.

- Der har været et lille vejromslag, hvor nedbøren er faldet som vand, og det har tøet islaget en smule. Men det kan sagtens komme igen, hvis temperaturen begynder at falde igen, advarer enhedschefen.

Han kan ikke sige noget om skadernes omfang hos de faldne borgere, men siger, at det ud fra erfaringerne ofte er knoglebrud.

- Jeg kan kun opfordre til, at folk bevæger sig med forsigtighed, når vi har denne her type vejr, som giver meget glatte veje og fortove. Man skal simpelthen bevæge sig rundt efter forholdene og lade være med at gå i raskt trav. Og så kan vi jo håbe, at husejerne sørger for at få saltet deres fortove, konstaterer Kenneth Lübcke.