Tre års fængsel: Lejlighed var spækket med våben

AALBORG:Den 27-årige Mark Haslund skal de kommende tre år i fængsel. Det afgjorde Retten i Aalborg onsdag, hvor han blev dømt for under særligt skærpende omstændigheder at være i besiddelse af flere våben.

Våbnene, som Mark Haslund blev dømt til at være i besiddelse af, blev i begyndelsen af marts fundet i en lejlighed i Aalborg - ikke i hans lejlighed, men en lejlighed, der tilhørte en kammerat, der tidligere er dømt i sagen.

Den nu dømte Mark Haslund erkendte, at han i en periode havde haft ansvar for at passe kammeratens lejlighed, og han havde set, at der var flere våben i lejligheden, men han nægtede at have større kendskab til dem.

Fingeraftryk og dna på våben

Under ransagningen af kammeratens lejlighed i marts fandt politiet to rifler, tre forskellige haglgeværer og 90 stykker ammunition. Herudover blev der fundet 1194 stykker ammunition i et depotrum, der tilhørte lejligheden, hvilket Mark Haslund dog ikke var tiltalt for.

Selvom den nu dømte nægtede et nærmere kendskab til våbnene, kom retten frem til, at han ikke bare havde kendskab til våbnene, men også havde råderet over dem.

Blandt andet blev hans fingeraftryk og dna fundet på flere af våbnene, og herudover havde anklager fra Nordjyllands Politi, Christian Jacobsen, en række sms-beskeder, hvor den dømte gav udtryk for råderet over lejligheden.

Retten fandt det ekstra skærpende, at den nu dømte tidligere har været straffet for våbenbesiddelse, at der var tale om fem våben, at de var fuldt funktionsdygtige, der var ammunition til våbnene, samt at serienumrene var slebet væk.

Anklager Christian Jacobsen havde procederet for tre år og seks måneders fængsel, men retten frikendte Mark Haslund for et indbrud, som det ikke kunne bevises, han havde deltaget i.

- Den alvorligste anklage var om våbenbesiddelsen, og jeg er meget tilfreds med, at dommeren mente, at han skulle dømmes i det forhold, og jeg er godt tilfreds med, at det alene blev takseret til tre års fængsel, siger han.

Mark Haslund modtog dommen.