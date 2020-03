Tre bilister anholdt - alle var påvirket af narko

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi har i det seneste døgn anholdt tre narkopåvirkede bilister - alle tre blev stoppet på grund af mistanke fra politiets kørende patruljer.

Torsdag klokken 10.44 blev en 26-årig mand anholdt for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev stoppet på Skelagervej i Aalborg, hvor en narkometertest gav et positivt udslag for, at manden var påvirket af kokain.

I Fjerritslev blev en 20-årig mand ligeledes anholdt torsdag for kørsel under påvirkning af stoffer. Det skete klokken 18:07 på Industrivej, hvor manden førte personbil. Narkometertesten gav udslag for, at manden var påvirket af cannabis.

Fredag klokken 00.20 blev en 46-årig mand anholdt for kørsel under påvirkning af stoffer på Randersvej i Hobro. Også han blev sat til at tage en narkometertest, der gav positivt udslag for, at manden var påvirket af euforiserende stoffer.