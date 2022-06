Tre fængslet for indbrud i Peers forretning: - Skønt de er bag tremmer

HJØRRING/FREDERIKSHAVN:Tre mænd er onsdag eftermiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet frem til 20. juli sigtet for i alt fire indbrud i nordjyske forretninger - heraf to indbrud i Knud E i Frederikshavn.

Det bekræfter anklager Kristina Frandsen, Nordjyllands Politi.

- Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, da der er mistanke om, at yderligere en gerningsmand til indbruddene er på fri fod, oplyser anklageren, der derfor ikke kan sige så meget mere.

Politiet efterforsker nu videre i sagen i håb om at finde den mulige fjerde gerningsmand til indbruddene.

De fængslede i sagen er mænd på henholdsvis 44, 40 og 28 år, og de tre blev alle anholdt kort før middag tirsdag, oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

De tre er sigtet for to indbrud i Knud E i Frederikshavn natten til fredag 10. juni klokken 4.15 og igen natten til 14. juni. Derudover er der tale om et indbrud i forretningen Mr. i Sæby og yderligere et indbrud i Hjørring.

- Jeg er megaglad for, at politiet så hurtigt har fundet frem til de formodede gerningsmænd til indbruddene. Det er fantastisk arbejde, siger indehaveren af Knud E i Frederikshavn Peer Buch Sørensen.

Han oplyser, at der ved de to indbrud blev stjålet dyre damejakker af mærkerne Parajumper og Camel Active for i indkøbspris 96.000 kroner.

- Jeg har hørt, at politiet har fundet nogle af jakkerne, og dem regner jeg da med at få tilbage igen. For det er da megatræls at miste den indtjening, som de stjålne jakker jo uvægerligt ellers ville give, hvis de ikke var blevet fundet igen, siger butiksindehaveren.

Tyvene kom ind i hans forretning ved at smadre vinduet i en dør.

- Og de har været i forretningen for at rekognoscere først. De vidste præcist, hvad de kom efter, lyder det fra en nu glad Peer Buch Sørensen.

De to - den 28-årige og den 44-årige - kærede begge deres fængsling til landsretten, mens den 40-årige ikke kærede sin fængsling.