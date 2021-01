Tre fænomener, vi bør efterlade i 2020 - og to vi skal tage med videre

Ord kan ikke beskrive, hvor mystisk et år 2020 har været. Der var mange store håb for og ønsker til det første år i et nyt årti, men langt de fleste dagsordener blev kuppet af coronakrisen.

Den dagsorden medførte en række nye - eller mere udtalte - fænomener. Selvom vores hverdag desværre nok i lang tid endnu bliver præget af sygdommen, er der allerede en række af de nye fænomener, som vi med sindsro kan efterlade i det år, der er gået. Der er også andre, som vi kan tage med os ind i 2021 og årene, der følger.

Det bør vi efterlade ved tærsklen til 2020

Polarisering

Generelt kender vi dansk politik for brede aftaler, men sjældent har man set partierne så forenede, som da coronaen ramte. Fællesskabsfølelsen krakelerede dog hurtigt. Modargumenter og diskussion er altid gavnlige for den demokratiske debat, men uenighederne om håndteringen af krisen afslørede også en øget polarisering, der gror i vores samfund - og som overordnet set er et udtryk for en manglende forståelse for hinanden. Rød versus blå. Ung versus gammel. Land versus by.

Det mest illustrative eksempel er minkskandalen, hvor den manglende lydhørhed førte til stor frustration med en meget betændt debat til følge. I 2021 bør vi gøre os umage for at forstå hinanden bedre.

Udskamning

Udskamning været en stor del af kommunikationen af coronakrisens alvor. Myndighedernes retorik er smittet af på befolkningen, og pludseligt er det blevet helt legitimt at stigmatisere aarhusianere med somalisk baggrund og beskylde dem for at sprede smitte. Det er åbenbart i orden at gøre sig til dommer over, hvor forkasteligt det er at hamstre toiletpapir og rugbrød. Så er der de uduelige unge, som udpeges som smittens syndebukke med deres tilsyneladende uforsvarlige opførsel.

De fleste er nok efterhånden klar over, at de har et ansvar, som rækker længere end dem selv. Så skal vi ikke droppe den moralske gabestok i 2021?

Sølvpapirshatte

Et fænomen som har opnået fornyet energi i 2020 er konspirationsteoretikere og sølvpapirshatte. Den totale afvisning af myndighedernes forklaringer og en overbevisning om, at der findes en anden sandhed, som holdes skjult for os alle.

Det er naivt at tro, at vi kan gå ind i 2021 uden konspirationsteorier, men det bedste våben mod misinformation er åbenhed. At vi som borgere kan have tillid til de beslutninger, der træffes - og have kendskab til hvilket grundlag det træffes på.

Det bør vi tage med videre

Fleksibilitet

Vi har lært, at vi skal undgå myldretrafikken i den offentlige transport og handle på skæve tidspunkter. Vi har opdaget, at en del arbejdsliv kan varetages hjemmefra. Vi har lært at bruge Teams, Zoom og Skype. Vi kan indrette os på andre måder og skabe større fleksibilitet og frihed for den enkelte. Vi har fundet ud af, at man rent faktisk kan glemme at tage mundbindet af - selvom det i begyndelsen føltes helt forkert at have det på. Vores evne til at finde løsninger og tilpasse os skal vi tage med os videre.

Samfundssind

Selve ordet samfundssind er måske allerede lidt 2020-slidt, men alligevel er det et udtryk for, at vi netop har forstået vigtigheden af selv at tage ansvar for verden omkring os. Vi er blevet mindet om, hvor vigtigt det er at støtte de lokale erhvervsdrivende - og at det er et fælles ansvar at beskytte de ældre og svage i vores samfund.

I 2020 har vi som enkelte individer tager vores eget personlige ansvar alvorligt, og disse refleksioner kommer forhåbentligt også til at fylde i årene fremover.

Det bliver spændende at se, hvad vi kan kigge tilbage på, når 2021 er gået - og hvad vi kommer til at lære. Forhåbentligt bliver læringskurven ikke ligeså stejl, som den har været i året, der er gået.