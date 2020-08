Tre færdselsuheld med spritbilister involveret

NORDJYLLAND:Tre unge mænd, tre sigtelser for spirituskørsel samt bulede biler - og heldigvis ingen alvorligt tilskadekomne. Det kunne færdselspatruljerne fra Nordjyllands Politi notere i løbet af natten til søndag. Det oplyser vagtchef Per Jørgensen.

Den første var en 20-årig ung mand, der lørdag klokken 23.08 kørte ad Himmerlandsvej i Vegger, hvor han kørte af vejen og nedlagde et vejskilt og en gadelygte. Gadelygten væltede så uheldigt, at faldt ned over en parkeret bil. Mandens egen bil blev også bulet, men han kom ikke selv til skade.

Nattens andet færdselsuheld med en spritbilist involveret var noget mere dramatisk, og fandt sted ved Sindal klokken 00.35 søndag. Her fik politiet en anmeldelse fra en kvinde, der kørte bag en bil, som slingrede så voldsomt, at hun mistænkte føreren for at være fuld. Midt under samtalen kørte den mistænkte frontalt ind i en modkørende bilist, og de to personer måtte til kontrol på hospitalet, men ingen af dem var dog kommet alvorligt til skade, oplyser Per Jørgensen.

Hjørringvej var spærret i nogen tid på uheldsstedet, mens det blev ryddet op - og den anmeldende kvinde havde ret i sin antagelse. Den slingrende bils 24-årige fører var fuld.

Det tredje færdselsuheld skete ved Ravnstrup mellem Hjallerup og Tylstrup. Her mistede en 21-årig mand herredømmet over sin bil og endte i grøften langs Tylstrupvej. Det skete kun materiel skade ved uheldet. Den unge mand blev sigtet for spiriturkørsel.