Tre fik bøder efter at Gaden blev ryddet fredag aften: Politiet overvejer, hvad der skal ske lørdag

AALBORG:Fredag aften lidt efter klokken 22 valgte Nordjyllands Politi at rydde Jomfru Ane Gade for mennesker, da alt for mange var samlet i Aalborgs festgade.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund, fortæller, at beslutningen blev truffet lidt efter klokken 22, da politiet via overvågningskameraerne i gaden kunne se, at der var rigtigt mange mennesker forsamlet og der ikke blev holdt afstand.

- Vi valgte at sige, at dem, der ikke var på værtshuse, skulle fordeles ud i sidegaderne og resten af byen, fortæller vagtchefen.

- Der var ikke tale om, at vi rydde værtshusene, der fortsatte med at holde åbne. Det var kun mennesker forsamlet ude i gaden, som vi bad om at trænge væk fra gaden, understreger han.

Der var liv i Jomfru Ane Gade i Aalborg fredag aften indtil politiet valgte at rydde gaden. Foto: Bente Poder

Gaden er i forvejen udpeget som et såkaldt hotspot, der er et område, politiet har særligt fokus på i forbindelse med coronavirus.

Tre fik bøder

Rydningen af gaden forløb roligt, fortæller vagtchefen.

- De unge i gaden var sådan set forstående nok, og fulgte vores anvisning, fortæller Mads Hessellund.

Der var dog tre, der efter rydningen ikke ville følge politiets anvisninger, og de blev efterfølgende sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen om ikke at følge anvisninger fra politiet.

Personer, der ikke overholder forbuddet, kan få en bøde på 2500 kroner med det samme. Det er ikke nødvendigt at give et påbud først, har Rigspolitiet tidligere oplyst.

Politiet var til stede på Jomfru Ane Gade, til barerne lukkede klokken 02. Herefter forlod bargæsterne området i løbet af kort tid, uden at politiet måtte gribe ind.

Træffer beslutning lørdag

Hvordan Nordjyllands Politi vil håndtere situationen i Jomfru Ane Gade lørdag aften er der endnu ikke taget stilling til fortæller Mads Hessellund.

- Vi skal lige evaluere nattens rydning, og så beslutter vi senere lørdag, hvad der skal ske, siger han.