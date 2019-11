Tre hjem i samme by udsat for indbrud

SÆBY:Tre villaer i Sæby har i den seneste tid været udsat for indbrud. Indbruddene er sket mellem 23. september og 24. november på Kildevej, Slagterivej og Rådhusvej.

To af indbruddene er foregået via opbrudte vinduer. I det tredje hus er tyven eller tyvene kommet ind via hoveddøren.

Der er ingen sammenhæng mellem, hvad der er blevet stjålet fra villaerne - det ene hjem har ifølge politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi fået stjålet et større kontantbeløb i sedler. Derimod er der forsvundet kostbare smykker og bestik fra den anden villa.

Det er uvist, hvad der er stjålet fra den tredje villa.

Nordjyllands Politi er ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem indbruddene.