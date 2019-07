Tre kænguruer stjålet fra dyrehandel i Thy

- Jeg tænker, det er bestillingsarbejde.

Sådan lyder det fra dyrehandler Arnfred Madsen, der søndag morgen kunne konstatere, at et kængurupar og deres unge var forsvundet fra et indhegnet 500 kvadratmeter stort udendørs areal ved forretningen, der ligger på Vestervigvej 32 ved Bedsted.

Arnfred Madsen understreger, at indhegningen var forsynet med en låge, der absolut ikke kunne gå op af sig selv og at dyrene "bestemt ikke var tamme".

Han forestiller sig, at dyrene er blevet bedøvet, inden de er blevet bortført.

- Det er s'gu professionelt udført, siger han.

Arnfred Madsen peger på, at tyveriet virker til at være sket efter samme fremgangsmåde som hos en kollega ved Bjerringbro for en måned siden.

- Det er skide irriterende, og man står med en følelse af afmagt, siger Arnfred Madsen, der har været dyrehandler i 35 år.

De tre stjålne kænguruer var ikke mærkede på nogen måde, og derfor kan de være umulige at skaffe tilbage.

Tyveriet er alligevel anmeldt til politiet, idet de to voksne dyr repræsenterer en værdi på tilsammen 15.000 kroner.

Dertil kommer ungen, der var hoppet ud af pungen i marts måned.