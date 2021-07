Tre måneder i smertehelvede: Flåtbid skabte kaos i kroppen på Nordjyskes haveekspert

AALBÆK:Du kender følelsen, når du står under bruseren. Følelsen af, at det kølige vand frisker dig op, eller at det varme vand giver dig velværet tilbage. For Lars Lund gør det bare ondt, når vandstrålerne rammer hans hud. Så ondt, at han indimellem må tage smertestillende medicin for at holde det ud.

Smerterne er følgevirkninger af et flåtbid engang i 2020, og Lars Lund holder dem ud, for han husker, at det i efteråret var meget værre. Der var tre måneder i helvede med konstante smerter, selv om han fik så meget morfin, at han fik angstanfald. Han husker lammelsen i underlivet, at det gik ud over både hørelse og syn. Han husker uvisheden. Kræftudredningen. At lægerne ikke kunne forklare, hvad der var galt med ham, og selvfølgelig, at de lige før jul fandt ud af, at det alt sammen skyldtes, at han var blevet bidt af en flåt.

Flåterne er også ved stranden