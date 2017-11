Tre mænd dømt for stribevis af forbrydelser

VENDSYSSEL: Tre mænd er ved Retten i Hjørring blevet dømt for en lang række lovovertrædelser - blandt andet indbrud, biltyverier, biljagt, tyveri, narkobesiddelse og narkokørsel.

De tre mænd, der er henholdsvis 31, 31 og 25 år, var sammen eller hver sig tiltalt for i alt 66 forhold.

Blandt andet var en af de 31-årige tiltalt for vanvidskørsel 14. november sidste år omkring Frederikshavn, hvor han sammen med en anden mand, stak af fra politiet. Det blev til en længere biljagt, hvor turen med høj fart først gik til Frederikshavn, derefter tilbage til Sæby og igen til Frederikshavn, før de to unge mænd drejede af mod Vrå.

Biljagten stoppede først, da de to mænd blev kørt af vejen. I retten kunne den 31-årige dog ikke huske meget af biljagten, fortæller anklager Bjørn Fogh.

Stjal pengeskab

Derudover blev de tre mænd i forening dømt for et indbrud i et autoværksted i Asaa 24. marts i år, hvor de stjal et pengeskab indeholdende nøgler til 20 biler, nummerplader og kreditkort.

Ved indbruddet blev de tre mænd filmet af et overvågningskamera. Mændene bar dog Guy Fawkes masker, så deres ansigter ikke kunne ses.

Mændene nægtede også pure, at det var dem på billederne, og forklarede at de slet ikke havde været på stedet, fortæller Bjørn Fogh.

Politiet fandt dog senere tøj og masker på en af de dømtes bopæl og derudover var en af deres mobiltelefoner gået på en sendemast i Asaa.

Forskellige straffe

Det var ikke alle forhold de tre mænd blev dømt for sammen. Nogle af forholdene havde de dømte begået hver for sig, andre havde de kun været to om. Blandt andet blev de 31-årige hver for sig dømt for henholdsvis en række biltyverier samt indbrud i autoværksteder, mens den 25-årige blev dømt for en række tyverier.

Den ene af de 31-årige fik et år og tre måneder fængsel, mens den anden fik otte måneders fængsel, hvoraf de to måneder blev gjort betinget.

Den 25-årige fik et års fængsel, hvoraf de fire måneder var en reststraf fra en tidligere dom.