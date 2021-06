Tre mænd straffet for række af indbrud, tyverier, narkohandel og vanvidskørsel

NORDJYLLAND:To mænd på 34 og 29 år fra henholdsvis Storevorde og Egå ved Aarhus skal holde sig på måtten de kommende år, hvis de ikke - igen - skal bag tremmer. Samtidig skal deres 28-årige kammerat fra Aalborg i psykiatrisk behandling.

Det har Retten i Aalborg afgjort.

De tre stod tiltalt for tilsammen 43 forhold, hvor de havde været fælles om en del af forholdene, der handlede om indbrud og tyveri fra kældere i Aalborg. Her var det lykkedes dem at stjæle blandt andet elektronisk udstyr som et tv, en subwoofer, en tv-boks og en lang række el-værktøj. Men også andre ting som en cykel, en pose kul, en gasgrill, skiundertøj, et fiskehjul, legetøj og meget andet.

Den 34-årige mand fra Storevorde var desuden tiltalt for en række forhold, hvor han blandt andet i spiritus- og narkopåvirket tilstand kørte lige over i en rundkørsel ved Tverstedvej i Hirtshals, hvor der både var materiale- og personskader. To måneder senere kørte han også i spiritus- og narkopåvirket tilstand ad Østre Allé og Lyøgade i Aalborg samt for at køre 50 procent for stærkt på en strækning midt i Aalborg, hvor der var 60 km/t-zone. I alle tilfældende havde han ikke kørekort.

Tyverier, svindel og narko

Den 28-årige mand fra Aalborg var tiltalt for i en lang stribe tilfælde at have stjålet bland andet oksecuvette, tequila, Bailey, vodka, Sommersby, oksebøffer, andebryst, vin og meget andet fra et supermarked i Nørresundby. Den ene gang stjal han blot to Balieys icecofee til 24 kroner.

I butikker har den 28-årige også stjålet tomme flasker og kørt dem igennem flaskeautomaten.

En nat stjal han også et batteri til en computer, næsedråber, otte printerpatroner, fem notesbøger, usb-stik, to sakse, en barbermaskine, batterier, en hårtørre og et par sko på Aalborg Sygehus Syd.

Endelig var han i flere tilfælde fundet i besiddelse af blandt andet over 83 gram mdma, 14 ectasy-piller, 83 andre piller og en række andre stoffer i mindre kvantum.

Overfor dommeren påstod den 28-årige, at alle stofferne var til eget brug, men den forklaring så dommer dog væk fra.

Bilen konfiskeret

Anklager ved Nordjyllands Politi, Kristina Frandsen, fortæller, at de tre mænd erkendte sig skyldige i en lang række af tiltalepunkerne, og i hovedtræk blev de kendt skyldige i alle forhold.

Dommer valgte at 34-årige mand skulle have en straf på fem måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år - hvoraf de 80 dage var en reststraf fra en tidligere dom. Herudover valgte dommeren, at manden ikke kan tage kørekort i ti år og endelig blev en bil, som den 34-årige har benyttet konfiskeret.

Den 28-årige fik en dom om ambulant psykiatrisk behandling, hvor manden kan blive tvangsindlagt.

Den 29-årige mand fra Egå - der kun var tiltalt i fællesskab med de to øvrige - fik 60 dages betinget fængsel med en prøve tid på ét år - hvoraf de 30 dage var en reststraf fra et tidligere forhold.

Den 28-årige og den 29-årige modtog dommene. Den 34-årige bad om betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen til landsretten.