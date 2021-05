Respektløs beslutning: Minister kritiseres for beslutning om tre nordjyske broer

Hadsundbroen, Vildsundbroen og Aggersundbroen skal fremover ikke have brovagter. Det har transportminister Benny Engelbrecht (S) besluttet.

Men det kan komme til at få alvorlige konsekvenser for erhvervsudviklingen, turismen, trafikken og sikkerheden til søs på grund af øget risiko for påsejling.

Derfor kommer borgmesteren i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), med kritik af transportministerens beslutning.

- I Mariagerfjord Kommune er vi helt afhængige af, at driften er stabil, og der er dygtige folk på vagt, hvis uheldet skulle være ude. Det handler ikke kun om skibsfarten, men også om trafikken på hovedvej 507, som krydser broen. Derfor er vi i sagens natur dybt bekymrede over, at ministeren uden forudgående dialog hiver de gamle planer op af mølposen, siger han i en pressemeddelelse.

Det er Vejdirektoratet, der har udformet forslaget, som transportministeren efterfølgende har sagt god for.

Ændringerne betyder, at broerne kun bliver åbnet én gang i timen i stedet for de nuværende to. Transportministerens argument er, at bilister så skal sidde mindre i kø, når broerne er åbnede.

Jan Stage, formand for sejlklubben i Aalborg og sejlere er sure over udsigt til ændrede åbningstider på to broer - Aggersundbroen og Vildsundbroen.

Mangler respektfuld behandling

Mogens Jespersen har sammen med de øvrige nordjyske borgmestre henvendt sig direkte til transportminister Benny Engelbrecht for at diskutere sagen.

Det har han, fordi han mener, at der er flere gode argumenter for at beholde brovagterne, og fordi han mangler at blive behandlet respektfuldt i sagen.

- Vi har erfaret, at man har lavet et forsøg på en mindre bro på Sjælland, og nu synes man så, at løsningen uden videre kan udbredes til resten af landet. Det har været en lukket proces, og vi har faktisk været nødt til at søge om aktindsigt ved Vejdirektoratet for at blive lidt klogere på planerne, siger Mogens Jespersen og fortsætter:

- Nu får vi så bare besked om, at transportministeren allerede har truffet beslutningen. Det er hverken en ordentlig eller respektfuld måde at træffe en beslutning, som kan få store konsekvenser for nordjyderne.

Derfor råber Mogens Jespersen i samråd med de andre borgmestre nu de ansvarlige politikere på Christiansborg op.

Det er planen, at Hadsundbroen skal fjernstyres fra sidst på året, mens både Vildsundbroen og Aggersundbroen først skal fjernstyres fra 2022.