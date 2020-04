Tre trafikuheld: Én kørte over for rødt, en lastbil overså vigepligt - og to biler stødte sammen

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi måtte rykke ud til tre trafikuheld rundt om i det nordjyske torsdag.

Midt på eftermiddagen overså en lastbilchauffør sin vigepligt i krydset Fredbjergvej og Gøttrupvej. Det var i Fredbjerg ved Farsø i Vesthimmerlands Kommune.

Her kørte han ind i siden på en personbil, så der skete store materiel skade men heldigvis ingen personskade. Da lastbilchaufføren er udenlandsk statsborger, er sagen afgjort ved, at han har betalt en bøde på 3000 kroner.

Klokken 16.09 gik det så galt i Skagen. Her kørte en 53-årig mand over for rødt lyst i krydset Chr. Xs Vej og Buttervej. En bil ført af en 27-årig kvinde blev ramt i siden og blev presset op mod et hegn. Beredskabet blev tilkaldt for at hjælpe kvinden ud, og hun blev kørt til sygehuset i Hjørring.

Herfra var meldingen senere torsdag, at hendes skader ikke var alvorlige.

Kort før klokken 20 måtte politiet så en tur til Gammel Hvorupvej i Nørresundby. Her var der sket et sammenstød mellem to biler, som var kommet kørende i hver sin retning. Ifølge vagtchefen ved Nordjyllands Politi har den ene bilist forklaret, at den modkørende kom over i hendes vejbane, så hun måtte undvige. Men den modkørende rettede så op, og det førte til sammenstødet.

Kvinden klagede over smerter i benene og blev kørt på skadestuen. Torsdag aften havde vagtchefen ikke fået yderligere oplysninger om hendes skader ud over, at de ikke var livstruende.