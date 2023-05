Tre tricktyverier på få timer: Nu advarer politiet

AALBORG:Inden for få timer har Nordjyllands Politi registreret tre tilfælde af tricktyveri mod ældre borgere i Aalborg og Nørresundby.

Det får nu politiet til at advarer mod svindlen, som er foregået ved, at personer ringer til borgere og forsøger at få fat på bankoplysninger.

Politiet fremhæver, at en bank aldrig vil bede om at få informationer udleveret på denne måde. Det bliver understreget, at man aldrig skal give personlige oplysninger til personer, man ikke kender.