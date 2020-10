Tre uheld på få minutter: Tre-årig fik fod kørt over

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi havde lørdag ved middagstid en hektisk periode. Tre færdselsuheld blev alarmeret ind i løbet af bare 13 minutter.

Først kom meldingen klokken 12.03 om et uheld i Pandrup, hvor meldingen lød på, at et tre-årigt barn skulle være blevet kørt over af en bil. Fremme ved stedet kunne betjentene heldigvis konstatere, at barnet ikke var kommet alvorligt til skade.

Der var tale om, at barnet havde fået en fod ind under et hjul på en bil.

Klokken 12.07 lød meldingen så, at en motorcykel var kørt galt i Aalborg Øst. Igen viste det sig heldigvis, at motorcyklisten kun havde lidt begrænset skade, da han væltede på sin motorcykel.

Og endelig lød meldingen klokken 12.16 så på et færdselsuheld i krydste Nørrremøllevej-Nørlev Strandvej mellem Nørlev og Skallerupo Klit.

- Her lød meldingen i første omgang om fastklemte, men herfra lyder meldingen nu også, at der er ikke er tale om alvorlig tilskadekomst, oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Men tre uheld på 13 minutter gav da lige lidt travlhed ud over det normale hos Nordjyllands Politi.