Tricktyve slog til i hele Jylland: Blev stoppet i Nordjylland

NORDJYLLAND:Tre rumænske mænd på henholdsvis 19, 25 og 42 år mistænkes for at stå bag en lang række tricktyverier i hele Jylland de seneste dage, hvor de er gået målrettet efter medarbejders mobiltelefoner.

Alle tre er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

De er foreløbigt sigtet for ni forskellige tricktyverier begået i Nordjylland, men politiet mener, at mændene formentligt står bag endnu flere tyverier.

Det var torsdag blev der sat en stopper for trick-banden, efter et tricktyveri mod en forretning i Aabybro. Nordjyllands Politi fik mistanke til, at det kunne være oprejsende kriminelle, der var på spil, og ved hjælp af afhøringer og videoovervågning, fik politiet stykket gode signalementer sammen af både gerningsmænd og af den bil, de var kørende i.

Og torsdag eftermiddag var der bid. Her fik en patrulje øje på bilen med de tre mænd ved Limfjordstunnelen. Da bilen blev ransaget, blev der fundet en række koster fra tyverierne, og mændene blev anholdt og sigtet.

- Årsagen til, at vi får fat i de formodede gerningsmænd er en kombination af effektivt og hurtigt politiarbejde og et godt samarbejde med de berørte forretninger og medarbejdere. Vi har fået gode vidneudsagn og meget nyttig videoovervågning, der har hjulpet os i sagen, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

De tre anholdte er alle rumænske statsborgere, der er rejst ind fra Sverige, og Nordjyllands Politi kan ikke afvise, at der er flere gerningsmænd på fri fod.

Skabte forvirring

Ifølge sigtelserne slog mændene onsdag til i Hobro, Aalborg, Løgstør og Støvring, mens de torsdag var på spil i Aabybro, Lønstrup, Hirtshals og Hals. Det gik bl.a. ud over et rejsebureau, en psykologklinik, en frisør og nogle ejendomsmæglere.

Fremgangsmåden for tricktyverierne har været den samme alle gange. En eller flere af mændene er gået ind i en mindre forretning, hvor de har lagt en avis, et bykort eller lignende på disken og talt på et fremmedsprog, hvilket skabte lettere forvirring hos medarbejderen.

Den forvirring udnyttede mændene til at tage medarbejderens mobiltelefon, som lå på disken. Først efter mændene var gået opdagede medarbejderne, at mobilen var væk.