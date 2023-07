Trine vil have børn til at lægge skærmen: - De skal inddrages i alt det praktiske i familien

NORDJYLLAND:Mange børn parkeres i indkøbsvognen med et spil på telefon eller iPad, mens forældrene foretager de daglige indkøb i supermarkedet.

Men sådan behøver det ikke være, mener konceptudvikler Trine Ottosen, der er uddannet lærer og gennem mange år har været stærkt optaget af idéer, der kan styrke børn og unges trivsel, og skabe "små magiske øjeblikke" i hverdagen.

Helt grundlæggende er det hendes opfattelse, at børn bedre vil kunne klare livets udfordringer, hvis de oplever et stærkt fællesskab med deres forældre - og det kan også findes i hverdagens praktiske gøremål.

- Når familier er på indkøb, er børn ofte kede af det, de plager eller sidder i indkøbsvognen og føler sig vel dybest set udenfor det hele, konstaterer Trine Ottosen.

- Jeg vil gerne minde forældrene om den oplagte mulighed, der ligger i at inddrage børn også i hverdagens mere rutineprægede pligter, og forvandle dem til en sjov oplevelse.

- Vi ved, at børn savner tid med deres forældre, og når der alligevel skal købes ind, kan man have nogle gode timer med børnene, påpeger hun.

Samvær på indkøbstur

Ud fra den tankegang har hun nu suppleret sine aktiviteter med et nyt familiekoncept udviklet i samarbejde med Bilka.

Idéen er, at styrke familiernes fælleskab omkring indkøb, at gøre børnene til en vigtig del af opgaven.

- Alle undersøgelser dokumenterer, at det er afgørende for børns trivsel, at de oplever, at der er brug for dem, siger Trine Ottosen.

- Det giver børn en stor glæde og stolthed at have en aktiv rolle i familien, siger hun.

Egen indkøbsliste

For at inddrage børn i familiens indkøb lancerer Bilka i Skalborg 11. august og ti dage frem en række aktiviteter i samarbejde med Trine Ottosen.

Der etableres en egentlig "familieindgang" og børnene kan bl.a. købe varer efter deres egen indkøbsliste til nogle bestemte opskrifter.

Børnene skal sætte særlige klistermærker på varerne og ved udgangskassen får de en lille overraskelse, når indkøbsturen er slut.

Det bliver også muligt for børn og forældre at smøre morgendagens madpakke i et særligt område og familien får en pjece med inspiration til madlavning og måltider.

Nye rutiner

Trine Ottosen medgiver, at en tur i Bilka ikke kan stå alene, når det gælder om at ruste børn til livet.

Men det er hendes klare opfattelse, at det kan være et godt sted at begynde.

- Det kan være med til at kickstarte nogle nye, sunde rutiner i hjemmet, hvor børn får daglige pligter ved såvel madlavning som oprydning og rengøring, i stedet for at de "parkeres" foran en skærm, mens forældrene suser rundt.

Egentlig er det så oplagt, at børn bør være en del af de daglige gøremål.

Men i mange familier er hverdagen så presset, at forældrene pr. rutine påtager sig alle de praktiske opgaver, mens børnene sidder passive og længes efter opmærksomhed.

- Hvorfor vente med at skabe glæde og særlige øjeblikke, til der er fødselsdag, ferier eller weekender, lyder det fra Trine Ottosen.

- I en tid med udbredt mistrivsel blandt børn og unge håber jeg, at kunne være med til at skabe en bevægelse i retning mod mere sjov og samvær i hverdagen - selv i en tidspresset familie.

Trine Ottosen startede virksomheden SammenSammen i 2019, med fokus på at øge glæde og trivsel i familier, skoler og virksomheder.