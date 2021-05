Tripper du for at handle i grænsebutikkerne? Pas på ekstraregningen

NORDJYLLAND:Med studenterfester og sommerferie under opsejling er der med garanti masser af nordjyder, der tripper efter at køre til Tyskland for at købe stort ind af sodavand, slik, øl, vin, sprut og måske også tobak ind i grænsebutikkerne.

Det har ikke været tilladt i månedsvis uden krav om selvisolation, men fra lørdag åbner grænsehandlen igen til noget, der ligner normalen.

Det udløser med garanti en karavane af køretøjer på E45 med kurs mod grænsebutikkerne, men selv om reglerne for, hvad det er tilladt at tage med hjem, er lempelige, er der risiko for at få en uvelkommen ekstraregning med hjem og et stempel som smugler.

- Det er surt at stå med en uventet ekstraregning, når man køber ind syd for grænsen. Derfor opfordrer vi til, at man tænker sig om en ekstra gang. Det er f.eks. kun tilladt at tage varer afgiftsfrit med hjem til eget forbrug – altså det, man selv skal bruge, siger kontroldirektør Michael Lund fra Toldstyrelsen.

Hvis indkøbslisten har været lidt for stor i Fleggaard, Otto Duborg, Poetzsch eller Scandinavian Park, og traileren er lastet så tungt, at reglerne for, hvor meget man må have med til eget brug, er overtrådt, får man en bøde.

Som regel er bøden dobbelt så stor som det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter. Ud over bøden skal du også betale told og afgifter på varerne.

Bliver man stoppet ved grænsen, vil man kunne blive spurgt om, i hvilken anledning man har medbragt sine varer, oplyser Toldstyrelsen.

Definitionen på eget brug er opfyldt, når det kun er dig, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der bruger varerne.

Det må du lovligt købe Tobak: 800 cigaretter eller 200 cigarer eller 400 cigarillos eller et kilo røgtobak. Alkohol: 10 liter spiritus med alkoholprocent over 22. 20 liter hedvin med alkoholprocent på eller under 22. 90 liter bordvin - heraf højst 60 liter mousserende vin samt 110 liter øl og ølbaseret cider. Sodavand: Der er ingen præcise regler for, hvor meget sodavand man må bringe med over grænsen. Her hedder det, at man kun må købe med hjem til eget forbrug. Hvor meget, det så er, er et skøn, der bliver foretaget ved grænsekontrollen. Kilde: Toldstyrelsen VIS MERE

Det er derimod ikke til eget brug, hvis du for eksempel sælger varerne i en idrætsklub eller på en arbejdsplads. Det er heller ikke til eget forbrug at købe varer på vegne af andre.

Danmark følger EU’s vejledende mængder for, hvor meget en borger over 18 år lovligt må have med over grænsen - og det bør være nok til et stykke tid.