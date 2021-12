Trods vintervejr: Nordjyske bilister kører for stærkt - så mange blev taget

NORDJYLLAND:Selv om det først er i dag, onsdag, at hårdt vintervejr for alvor har ramt Nordjylland, var der i forvejen risiko for glatte veje i landsdelen på grund af frost og sne hist og her.

Alligevel har mange bilister givet den gas og kørt for stærkt de seneste dage.

Det konstaterer Nordjyllands Politi, som foretog færdselskontroller flere steder i Nordjylland mandag og tirsdag.

Det førte til 96 sager, og 55 af dem - over halvdelen - vedrørte for høj fart. Trods vintervejret.

Sådan fordelte sagerne sig Her de sager, Nordjyllands Politi noterede ved færdselskontroller 29. og 30. november: - 52 hastighedssager, der giver klip i kørekortet (dog ingen vanvidsbilister) - 2 sager med kørsel i frakendelsestiden - 3 sager med betinget frakendelse af kørekortet for fartoverskridelser på landevej - 2 sager om brug af mobiltelefon under kørslen - 2 sager om narkotikakørsel - 3 sager om besiddelse af narkotika hos enten fører eller passager i bilen - 3 sager om ulovlige knallerter Resten af sagerne drejede sig om bl.a. manglende sele eller uopmærksomhed i trafikken. Kilde: Nordjyllands Politi VIS MERE

- Vi foretog målrettede færdselskontroller i Aalborg og omegn, Frederikshavn og Jammerbugt den 29. og 30. november. Det blev til 96 sager i alt. Hele 55 af sagerne var hastighedssager. Det er opsigtsvækkende set i lyset af, at vejret er blevet meget vinterligt, kørebanerne kan være glatte, siger politikommissær Thomas Ottesen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Han kommer med denne opfordring til bilisterne:

- Sænk farten og kør efter forholdene. Lad mobiltelefonen ligge og koncentrer dig om at køre bil. Planlæg din tur og tag den ekstra tid, det tager i forhold til vejret og forholdene.

Politikkommissæren tilføjer:

- Fart er farlig og skyld i mange ulykker, så jeg kan kun opfordre til, at man letter trykket på speederen og holder sig inden for hastighedsbegrænsningerne. Så er der størst chance for, at vi alle sammen når hjem til jul.