Truede personalet med kniv - nu er lynanholdt røver bag tremmer

AALBORG:En 24-årig mand fra lokalområdet er efter et grundlovsforhør ved Retten i Aablorg blevet fængslet frem til 30. oktober sigtet for et røveri, som blev begået lørdag aften.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Røveriet gik ud over Nærkøb på Godthåbsvej i Svenstrup. Det skete klokken 18.47, og bare 19 minutter senere var røveren efter en hurtig politiindsats anholdt.

Han blev fundet i besiddelse af et beløb svarende til det, som han havde fået udleveret af ekspedienten, som den 24-årige truede med en kniv.

Den 24-årige kærede ifølge politiet ikke fængslingen.