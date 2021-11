Truede sig til kontanter og stak af på cykel: Politiet efterlyser formodet gerningsmand

AALBORG:22. august blev Rema1000 på Vingårdsgade i Aalborg udsat for et røveri klokken 10.38. Her truede en mand med kniv en kassemedarbejder til at udlevere beholdningen af kontanter.

Selvom det nu er flere måneder siden, røveriet fandt sted, har politiet stadig ikke fundet gerningsmanden. Derfor efterlyser de nu den mand, de mistænker for at stå bag røveriet.

Sådan oplyser politikommissær Kenneth Rodam i en pressemeddelelse.

Efter røveriet flygtede gerningsmanden gennem udgangen til Vingårdsgade og fortsatte i retning mod Vesterbro på sin cykel.

Det er politiets efterforskning, der har ført til mistanken mod manden, som beskrives som cirka 30 år, 180 centimeter høj, dansktalende og spinkel af bygning.

På dagen for røveriet var han iført grå hættetrøje, sort hue, grålige bukser, sort fodtøj og bar et blåt mundbind. Med sig havde han en lysebrun pose og en grålig jakke.

- Vi har siden anmeldelsen efterforsket flere forskellige spor i sagen. Det har desværre ikke medført et gennembrud i efterforskningen, der har kunne føre os frem til en anholdelse. Og derfor efterlyser vi nu den formodede gerningsmand i håb om, at nogen fra offentligheden genkender den mistænkte, siger Kenneth Rodam.

Har man set den mistænkte person, eller ved man, hvem han er, opfordrer politikommissæren til, at man ringer til Nordjyllands Politi på telefon 114 - også hvis man har andre oplysninger i sagen.