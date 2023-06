Truet af fem unge: - Du er skyld i, at vi har siddet i fængsel

AALBORG:Lørdag blev der holdt grundlovsforhør i en sag, hvor fem mænd mellem 17 og 19 år er sigtet for fredag at fremsat trusler mod en anden mand.

Det oplyser specialanklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen.

De fem mænd blev varetægtsfængslet i 27 dage.

- De er sigtet for i går i området omkring Lindholm Strandpark i Nørresundby at have forulempet en person ved trusler om vold på grund af hans forklaring til politiet i forbindelse med en anden sag, siger Kim Kristensen.

Mændene er sigtet for at have løbet efter ofret på en strækning over 200 meter. Ifølge sigtelsen skulle en af mændene efterfølgende have grebet fat i ofrets trøje og beskyldt ham for at være skyld i, at mændene havde siddet i fængslet.

En af mændene kærede varetægtsfængslingen, en accepterede den, mens tre tog forbehold for at kære kendelsen til landsretten.

Retsmødet blev holdt bag lukkede døre. De fem mænd nægter sig alle skyldige i sigtelsen.