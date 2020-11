Trump Makes Nordjylland Great Again

I efteråret 2017 besøgte jeg et sindssygehospital i Baltimore i det østlige USA og talte her med en chefpsykolog, der havde stillet en diagnose af landets præsident. Diagnosen lød, at Donald Trump er en ondsindet narcissist. Det betyder i grove træk, at han er en selvoptaget, løgnagtig psykopat med trang til at skade andre omkring sig, og jo mindre modstand sådan en type får, jo mere sygelig bliver tilstanden.

Det er nu tre år siden, og chefpsykologen tog ikke fejl. Det er gået fra slemt til værre med Trump. Han lyver mere end nogensinde før, han truer med at kortslutte demokratiske funktioner, og han synes ude at stand til at føle empati med de millioner af amerikanere, der er smittede, døde eller pårørende til døde som følge af corona-pandemien.

Ikke desto mindre må jeg i dag som redaktør udgive den positive nyhed, at Donald Trump har været en god mand for nordjyske eksportvirksomheder. Det er en nyhed af den slags, der truer med at sende mit verdensbillede ud i en triple salto med fuld skrue. Men den er god nok, og vi har dokumentation for det.

I samarbejde med Erhverv Norddanmark, Jysk Analyse og Spar Nord Bank har NORDJYSKE fået lavet et særudtræk af tal for eksporten fra Nordjylland siden Trumps tiltrædelse i januar 2017 og frem til 2020, og i den periode er eksporten vokset med mere end 50 procent. Coronakrisen har sat en stopper for væksten her og nu, men som flere nordjyske erhvervsledere siger, er der store muligheder på det amerikanske marked også på den anden side af krisen.

Spørgsmålet er så, om eksporteventyret er sket på grund af eller på trods af Trump?

Ja, han anses i hvert fald ikke som en ven i fødevarebranchen, hvor virksomheder som blandt mange andre Nordex Food i Dronninglund dagligt slås med Trumps straftold på 25 procent. Administrerende Direktør Martin Aagaard Pedersen siger derfor til NORDJYSKE, at han håber på, at den mere Europa-venlige Joe Biden vinder præsidentvalget.

Direktør Kurt Bennetsen fra Erhverv Norddanmark vil ikke melde så klart ud, men han slår fast, at det nordjyske erhvervsliv mere bredt ikke har mærket det som negativt, at Trump er præsident.

Med i billedet hører også, at USA havde en flot og ubrudt økonomisk vækst lige fra 2014 under tidligere præsident Barack Obama og videre i Trumps første tre år og frem til coranakrisens udbrud i foråret 2020. En stor del af æren for den udvikling må tilfalde Trumps erhvervsvenlige politik ikke mindst i form af massive skattelettelser.

Så et rimeligt svar på ovenstående spørgsmål må være, at Trump trods alle sine eskapader har formået at videreføre en økonomisk fremgang, der også har smittet af på Nordjylland.

Alligevel er jeg af den klare overbevisning, at det vil være bedst for den internationale samhandel og dermed også for de nordjyske eksportvirksomheder, hvis amerikanerne på tirsdag vælger en ny præsident. For Trump trives bedst i kaos. Det kan ingen, der har fulgt bare en smule med gennem de seneste fire år, være i tvivl om. Og kaos er generelt ikke godt for forretningen, som også direktør Olav Bjørn Jørgensen fra Turf Tank i Hjørring gør opmærksom på.

Joe Biden, derimod, synes at trives bedst i det stabile. Han bebuder tillige massive investeringer i offentlig infrastruktur, og det kan sparke yderligere til eksportmulighederne for nordjyske virksomheder.

Jeg er normalt optimistisk af sind, men jeg rejste hjem fra Baltimore dengang i 2017 med en følelse af, at verden, som vi kender den, hvilede på en knivsæg. Med fremtiden for demokrati, frihandel og sikkerhedsalliancer overladt til en gal mands luner. Jeg anerkender, at mine bekymringer i det store hele har vist sig unødvendige. Men jeg er på ingen måde beroliget. Jeg kender jo diagnosen.

Så på tirsdag hepper jeg på Joe Biden. Og bagefter sender jeg gerne en venlig tanke til den pensionerede Trump for hans bidrag til at gøre Nordjyllands eksportsektor stor igen.