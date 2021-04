Tryk på fra morgenstunden: Nordjyderne væltede ind til hurtigtest

NORDJYLLAND:Om det er kommet bag på nordjyderne, at man fra i dag tirsdag skal bruge coronapasset til for eksempel at komme til frisøren, skal lades usagt, men fra morgenstunden har der været lange køer mange steder til lyntests - så lange, at de i hvert fald i nogen grad er kommet bag på Falck, fortæller projektchef Jacob Kolind, der er ansvarlig for virksomhedens testindsats i Region Nordjylland.

- Vi har kæmpet med nogle ventetider på op mod to timer her fra morgenstunden allerede, og det havde vi ikke regnet med. Men der er noget, der tyder på, at mange har ventet med at tage testen til i dag, siger Jacob Kolind.

Det er Region Nordjylland, der bestemmer, hvor teststederne skal ligge samt deres åbningstider, så de ydre rammer ligger fast - men inden for rammerne forsøger Falck at gøre sit bedste for at tilpasse udbuddet til efterspørgslen, som den falder på den enkelte dag.

Foto: Kim Dahl Hansen

- Det har vi gjort netop her i Aalborg fra morgenstunden, hvor vi har haft virkelig tryk på ude ved lufthavnen og ved Gigantium, men knap så meget ved travbanen. Der har vi flyttet lidt rundt, og så tilkalder vi alt det ledige mandskab, vi kan; der er helt vild efterspørgsel fra morgenstunden i dag, siger Jacob Kolind.

Det er som sagt regionen, der - i samarbejde med kommunerne - bestemmer, hvor og hvornår der skal testes, men de rammer ikke mere fast, end at de kan justeres løbende.

- Vi byder selvfølgelig også ind med vores oplevelser ude fra de enkelte steder - det kan være en by som Hjørring, hvor vi gerne vil have et center mere eller et større center. De fysiske rammer betyder også noget for vores indsats, selv om vi kalder flere på arbejde, kan der være steder, hvor vi ikke kan teste flere af den grund, for vi kan ikke få flere igennem, siger Jacob Kolind.

- Det er en dialog, vi har med regionen hele tiden, og den er blevet endnu mere aktuel både på at have flere dage åbent - nogle byer er vi kun til stede en dag og ugen, hvor vi udvider til to dage allerede i den her uge - og så prøver vi at kigge på nogle af de rammer, vi har, og ser, om vi kan få dem skaleret op også, siger Jacob Kolind.

Han siger, at Falck allerede mandag har et møde med Region Nordjylland om at tilpasse strukturen til den efterspørgsel, man har oplevet på førstedagen med coronapasset.

- Det bliver selvfølgelig meldt ud på vores hjemmeside og fra regionen og af de enkelte kommuner, så man løbende kan følge med i, hvor og hvornår man kan blive testet, siger Jacob Kolind.

Først på formiddagen var nordjyske.dk ude i lufthavnen, hvor køen var ved at vokse sig stor, og her var det ikke folk, der skulle ud at flyve, der stod i kø for at blive testet.

Det var gode aalborgensere og nørresundbynitter, der enten skulle til frisøren, skulle have den ugentlige test i forbindelse med arbejdet eller skulle i zoo med sønnen. Og der var, som Falck også kunne konstatere, mange af dem.

Du kan se Falcks teststeder og den forventede ventetid de enkelte steder på dette link