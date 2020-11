Tryk på her og nu testcenter hos Falck: Jeg håber, vi snart kan lukke igen

NØRRESUNDBY:Efterspørgslen på at blive testet for corona er slet ikke toppet endnu. Det kan Falck konstatere efter at de har åbnet et privat testcenter ved Falckstationen på Jørgen Berthelsensvej i Nørresundby.

- Vi åbnede i mandags, og siden har vi oplevet en stor interesse fra folk, der gerne lige vil have taget en test, der giver et her og nu svar på, om de bærer rundt på virus. Det siger regionsdirektør hos Falck Kjeld Brogaard.

Alene onsdag podede det nye testcenter ved Falckstationen 200 personer, og direktøren forventer et lignende antal torsdag.

- Folk skal forvente en ventetid på op til en times tid, fordi vi ikke har tidsbestilling, og man havner derfor bagest i køen. Så må folk selv vurdere om det er bedre at komme igen senere, siger Kjeld Brogaard.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at få folk igennem testene så hurtigt som muligt.

Testcenteret har åbent syv dage om ugen - de første dage frem til på mandag fra klokken 11 til 20, og fra mandag fra klokken 8 til 20.

Falck har allerede ansat 20 personer til podning af folk, der ønsker at blive testet.

- Vi har også et tilbud til virksomheder. Man kan bestille en eller to til at komme ud på deres virksomheder, hvor vi kan foretage podningen af alle ansatte ude i de enkelte virksomheder, og vi har allerede haft en del henvendelser på det tilbud. Det handler jo om, at de enkelte virksomheder har ansatte, der er utrygge eller kender nogen, som kender nogen, som er eller har været smittede, siger regionsdirektøren.

Han vil ikke kommentere på de nye tiltag og restriktioner i Nordjylland.

- Det ved jeg slet ikke nok om endnu. Men vi føler, at vi som sundhedsvirksomhed og ambulancetjeneste bør gå ind og bidrage med, at så mange som muligt kan blive testet. Og det er så sådan en forretning, som jeg personligt håber lukker ned igen snarest muligt, siger Falckdirektøren.

Han understreger i den sammenhæng, at det ikke er nogen guldgrube.

- Vi har med vilje lagt os i den billige for testene med 299 kroner pr. lyntest, og samtidig koster det altså en del at starte det op - også alene i ansættelse af nyt personale, forklarer Kjeld Brogaard.

Han understreger, at testcenter og ambulancetjeneste holdes fuldstændig adskilt.

- Vi ansætter helt nye folk til opgaven og skal ikke risikere, at vi kommer til at brede smitte fra dem til vores ambulancepersonale, lyder det fra Falckdirektøren.