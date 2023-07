Feriegæster evakueret fra Rhodos: I dag sætter fly fra Aalborg kurs mod øen

AALBORG:Søndag formiddag sætter et hold ferieklare gæster til rette i et fly fra Aalborg, som tager dem på en eller to ugers ferie på Rhodos.

Flyet sendes på vingerne kl. 11.15 efter en lille forsinkelse.

Dermed venter en ferie på den græske ferieø, som de fleste formentlig har set frem til gennem længere tid.

Men de seneste dages meldinger fra den græske ferieø har nok slået skår i glæden for mange af feriegæsterne.

Flere skovbrande på den ellers så populære ø har nemlig drevet turister på flugt fra især den midterste del af øen.

Således blev omkring 2000 turister lørdag evakueret fra bl.a. områderne Lardos og Kiotari.

På Udenrigsministeriets rejsevejledning advarer man også danske turister på Rhodos om at være forsigtige, hvis man befinder sig tæt på de to områder, tillige med områderne Asklipieo og Pilonas.

Skovbrandene brød ud tirsdag i et bjergområde i den sydøstlige del af øen. Siden har de bredt sig.

Brandene har ramt den græske ferieø på et tidspunkt, hvor Grækenland ligesom resten af Sydeuropa står midt i en hedebølge.

Søndag ventes temperaturen at nå 45 grader i Grækenland, skriver Reuters.

Det græske udenrigsministerium har aktiveret sit nødberedskab for at kunne bistå udlændinge, der ønsker at forlade landet på grund af skovbrandene.

Det har desværre endnu ikke været muligt at få en kommentar fra rejseselskabet Spies om, hvorvidt feriegæsterne fra Aalborg har booket hoteller i de berørte områder.