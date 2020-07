Turisttur med et twist: Fosdalen er smuk, men man kan også dreje fra

Allerede da bilen triller ind på parkeringspladsen ved Lerup Kirke, aner man, at man er kommet til et af Nordjyllands populære udflugtsmål. Fosdalen, den knap en kilometer lange kløft, der skærer sig ned i morænebakkerne mellem Tranum og Hjortdal, har altid været flittigt besøgt, og denne søndag eftermiddag er ingen undtagelse at dømme efter de mange biler, der holder parkeret i området.

Lerup Kirke var udgangspunktet for denne vandretur. Foto: Lars Pauli

I de sidste par år har Fosdalen desuden været start- eller vendepunkt for en 11 km lang vandrerute til Tranum, der har lokket mange - såvel nordjyder som turister - ud på et lidt længere eventyr.

Den gemmer jeg dog lidt.

Jeg starter ned ad turiststien, der velforsynet med gangbroer sørger for tørskoet passage i al slags vejr. Den er som ventet ganske trafikeret, så ved enden af Fosdalen vælger jeg - i stedet for at slå ind på stien mod Tranum - at krydse Fosdalvejen og følge Hærvejs- og Nordsøstien, der på den modsatte side stiger stejlt op mod Lien - den op til 66 meter høje skrænt, der strækker sig flere kilometer til både øst og vest.

Her har jeg stort set det hele for mig selv - de følgende 10 kilometer møder jeg kun et enkelt vandrerpar.

Dogmer Vandreruterne er valgt ud fra følgende dogmer: Turene er forholdsvis lange - som udgangspunkt omkring 20 km, hvilket betyder, at de kan tilbagelægges på 4-6 timer. Alle er rundture - dvs. de starter og slutter samme sted - oftest ved en parkeringsplads, hvor bilen kan efterlades. Af hensyn til oplevelsesværdien har vi forsøgt at undgå, at samme strækning tilbagelægges flere gange. Som udgangspunkt går turene ad stier og grusveje. Trafikerede veje er så vidt, det har været muligt, undgået. Nogle ruter er afmærkede, andre ikke. Ofte er flere afmærkede ruter kombineret. Men det er altid tilrådeligt at medbringe kort/app med den planlagte rute. VIS MERE

Jeg går nu stik vest på toppen af Lien, inden jeg dykker ned i den næste dal - Nøddedalen - som er knap så velfriseret som Fosdalen, men lige så betagende. Herefter mister Lien en del højde, og snart går jeg ad et gammelt hjulspor nede i dalen, sjovt nok kaldet Underlien.

Som så mange gange før forbavses jeg over, hvor blidt landskabet er i dette område, skønt man er så tæt på det barske Vesterhav. Og på en solrig dag som denne er det svært at forlade denne fine tur, men jeg skal jo også tilbage igen, inden benene sætter ud. Så jeg forlader Hærvejs/Nordsøstien og slår et sving op mod Hjortdalvej, som jeg må følge en kilometers penge, før jeg kan dykke ind i Fosdal Plantages svalende skygger.

Her finder jeg en ny afmærket rute, der fører mig tilbage til Lerup Kirke og anden etape af dagens program.

På toppen af gravhøjen Bavnehøj, det højeste punkt i Hanherred, 83,4 km over havet. Privatfoto

Nu gælder det selve den afmærkede rute østpå gennem Langdal Plantage mod Tranum, og rygterne om turens fortræffeligheder har ikke overdrevet. Her er ganske enkelt tale om en vandretur i den absolutte superliga. Selvom meget af turen til Tranum går gennem nåletræsskov, der godt kan virke lidt ensformig, kommer man aldrig til at kede sig. For hvert sving, for hver stigning og fald er der nye indtryk at suge ind, og jeg bliver overrasket, da jeg lige pludselig allerede er i Tranum. Herfra går turen igen op mod Lien, der byder på bjergtagende udsigter ud over sletten mod Jammerbugten.

Der er gjort ihærdige anstrengelser for at sikre tørskoet passage ned gennem kløfterne. Her Langdalen. Privatfoto

Ok, nu kan man da godt mærke benene, men der bliver hårdt brug for de sidste kraftreserver. For længere fremme venter endnu kløft - denne gang Langdalen, der skal forceres, før man kan begive sig ud på det sidste stræk mod endemålet.

Pludselig er jeg ude af skoven og går mellem marker og enge mod den nærmest junglefrodige skov omkring Fosdalen. Her tager jeg den alternative skovsti mod toppen og er snart tilbage ved Lerup Kirke.

Vandretur i Fosdalen Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær