Tusindvis af nordjyder venter på operation: Mads Duedahl kommer med dyster profeti

Flere tusinde nordjyder venter på behandling.

Nogen af dem må vente længe - på nogle operationer er flere måneders ventetid ikke usædvanligt.

De nyeste tal viser, at den gennemsnitlige ventetid for en behandling i Region Nordjylland nu er på 45 dage. Gennemsnittet dækker over alle såkaldte somatiske behandlinger - på nogen behandlinger der er mange måneders ventetid, mens der på andre er ingen eller kun kort ventetid.

Desværre er der ingen udsigt til, at det bliver bedre i de nærmeste år - nærmere tværtimod.

En ny rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet - en såkaldt eftersynsrapport, som har kigget på udviklingen fra 2019 til 2022 - fortæller om et sundhedsvæsen, der er ramt af problemer.

Ventelisterne vokser, udredningsretten bliver overholdt sjældnere, og så er produktiviteten faldet til trods for, at der i de senere år er ansat flere.

- Der har været en fejlagtig vurdering af vores sundhedsvæsen. Efter Covid-19 troede man på, at tingene hurtigt ville blive stabiliseret, men vi havde undervurderet, hvor meget sundhedsvæsenet var i knæ. Sidste år viste tydeligt, at det ikke kun er et spørgsmål om ekstra penge. Under den tidligere regering fik vi lov til at bruge de penge, vi ville på, at få ventelisterne ned, men selvom vi i Region Nordjylland brugte 190 ekstra millioner kroner, så voksede ventelisterne desværre, siger regionsrådsformand, Mads Duedahl.

Fredag var han sammen med en delegation fra Danske Regioner til møde med sundhedsminister Sophie Løhde (V) for at forhandle rammerne omkring regeringens akutplan.

Men på forhånd afviser ministeren, at planen kommer med en hurtig løsning.

- Vi kigger desværre ind i en periode, hvor patienterne vil opleve lange ventetider, inden det begynder at gå den rigtige vej igen. Derfor er vi også nødt til at være helt ærlige overfor danskerne om, at det her ikke kan løses fra den ene dag til den anden. Tallene viser, at udfordringerne er meget dybe, og at der ikke er sket en egentlig afvikling af behandlingsefterslæbet. Det er værre end forventet, og eftersynet viser, at vi er nødt til at sætte ind med en bred vifte af initiativer, siger Sophie Løhde.

Fredagens møde var det første af flere, og Mads Duedahl har mindst ét emne, han gerne vil have med.

- Vi mangler i den grad specialiseret arbejdskraft. Både læger og sygeplejersker. Vi har haft situationer, hvor kirurgen var klar, men operationen måtte aflyses, fordi der ikke var nogen operationssygeplejerske. Derfor er vi nødt til at se på muligheder for at give et ekstra honorar eller bedre betaling for at få ansatte til at tage flere timer, siger Mads Duedahl.

Akutplanen vil ifølge ministeriet indeholde tiltag målrettet både medarbejdere og organiseringen af patientbehandlingen, herunder en midlertidig forlængelse af behandlingsretten og hurtigere autorisation af udenlandsk sundhedspersonale.