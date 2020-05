Tusindvis støtter studenters håb om forsvarlig fest

Det kan godt være, at landets afgangselever på ungdomsuddannelserne har fået lov til at komme tilbage på gymnasierne for at afslutte deres uddannelse.

Men på grund af coronakrise, afstandskrav og forsamlingsforbud er der lige nu ikke meget, der tyder på, at de kommende ca. 50.000 studenter får lov at sætte præg på sommeren, som vi er vant til til med studenterkørsel, studenterfester til den lyse morgen, bøgegrene, roser og familier, der stimler sammen for at sætte huerne på de smukke, unge mennesker.

Det har tre midtjyske piger imidlertid sat sig for at ændre på.

Victoria Møller-Nielsen, Josefine Kaae Astrup og Anne Kathrine Juul Sørensen fra Skanderborg Gymnasium har startet en underskriftsindsamling, hvor de appellerer til at studenterne får lov at markere deres eksamen med det, de tre piger kalder "en fejring inden for de rammer, der er mulige og forsvarlige. Vis os tillid, og lad os glæde over at blive studenter", skriver de.

Der udklækkes i disse år flere end 50.000 studenter årligt fra gymnasier, handelsskoler og hf. Arkivfoto: Diana Holm

Som en steppebrand

Underskriftsindsamlingen har bredt sig som en steppebrand over hele landet, hvor danskere i tusindvis støtter de tre pigers ønske og håb med deres underskrift. Søndag har flere end 10.000 sat deres navn på underskriftsindsamlingen, som du kan læse her

En af de mange, der har skrevet under, er Klara Christensen, som i 2019 blev student fra Dronninglund Gymnasium,

- Jeg ønsker blot at støtte op om mine venner der går i 3.g i år, så de også kan få en fornemmelse af at være nået ved vejs ende, fortæller hun til NORDJYSKE.

Ud over at støtte underskriftsindsamlingen er hun også medlem af en gruppe på Facebook, der hedder "Vi ønsker vores studenterkørsel under ansvarlige forhold", som er startet af Emma Viken Spiegelhauer fra Aabybro, der går på Handelsgymnasiet i Aalborg.

Gruppen har netop nu knap 4000 medlemmer.

Klara Christensen tænker selv tilbage på sin studentertid for et år siden med glæde.

- Den sidste tid var noget, man virkelig så frem til, så jeg forstår virkelig godt dem, som er vældig kede af ikke at få den oplevelse. Men på den anden side så skal vi jo heller ikke smitte flere end højst nødvendigt. Studenterkørslen skal kun foregå for de kommende studenter i år, hvis der kan laves nogle retningslinjer, som mindsker risikoen for smitte, siger Klara Christensen.

"Lad os luftkysse vores kære"

Dermed er hun helt på linje med underskriftsindsamlingens initiativtager. De tre piger fra Skanderborg Gymnasium håber, at de mange underskrifter vil "overbevise politikere om, at "de smukke unge mennesker" skal have lov til at kaste lys over den danske sommer med deres glæde og forløsning efter tre års intenst arbejde", som de skriver i den tekst, som motiverer deres indsamling.

"Vi har forsøgt at gøre vores bedste og holde hovedet højt, trods en lang række aflysninger af galla, gymnasiefester, fredagscafeer, sommerture og dimission. Velvidende om, at alle betaler en stor pris i denne tid, ønsker vi blot at udtrykke vores håb om en nogenlunde ”normal” fejring efter tre gode år", lyder appellen fra Skanderborg-trioen, og fortsætter:

"Dertil et lille håb om at fylde de danske gader med liv og håb af afsprittede studenter, der hænger ud over kanten af en studentervogn. Lad os vinke til og luftkysse vores kære fra vognen."

En af de ting, de kommende studenter kan sætte deres lid til - og som vil gøre en form for forsvarlig fejring en anelse lettere - kan komme med fase 3. i genåbningen af Danmark, som ventes at blive sat i gang 8. juni.

Her overvejer regeringen nemlig at hæve forbuddet mod forsamlinger fra 10 personer til 30-50.