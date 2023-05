Tvillingesøstre begik grov vold mod tidligere ven: - Han løb selv ind i kniven

AALBORG:Et par tvillingesøstre på 30 år kan se frem til at tilbringe et halvt år bag tremmer, da de tirsdag begge er idømt seks måneders ubetinget fængsel for grov vold.

Volden fandt sted tirsdag 28. februar i år, da de om morgenen omkring klokken seks kom op at slås med en 58-årig mand i Nørresundby.

Ifølge politiets anklager havde søstrene og den 58-årige mand i længere tid været på kant med hinanden - hvilket blev bekræftet af en nabo, der ofte havde hørt skænderi fra lejligheden. Det kulminerede dog den februar-morgen tidligere i år, hvor søstrene i fællesskab skulle have slået manden i hovedet med et bat, taget kvælertag samt have stukket ham adskillige gang med kniv i venstre arm.

De to kvinder nægtede sig skyldige, da de forklarede, at det var den 59-årige, der var udfarende med battet og at han selv løb ind i kniven, som den ene søster holdt for at forsvare sig.

Den forklaring troede retten dog ikke på, da naboen, der var indkaldt som vidne, kunne forklare, at vedkommende have hørt de to kvinder som de højstråbende, aggressive og kommanderende.

Kvinderne var også tiltalt for at have truet manden med ordene "Vi slår dig kraftedeme ihjel" og for at have stjålet hans mobiltelefon, men det så retten bort fra. Ingen kunne bekræfte truslerne, og de to kvinder påstod, at de ikke havde stjålet telefonen - men havde taget den, for at manden ikke skulle tilkalde hjælp.

Både kvinderne og manden fik efter anholdelsen udtaget blodprøve, der viste indhold af både en stor mængde alkohol og stoffer.

De tiltalte og den 58-årige betegnede hinanden som tidligere venner, men de seneste måneder var venskabet gået skævt, og de var da også kendt at politiet for husspektakler.

Anklager fra Nordjyllands Politi, Christian Jacobsen, havde krævet at tvillingesøstrene begge fik mellem seks og otte måneders ubetinget fængsel.

Han er dog tilfreds med dommen, da retten valgte at se bort fra anklagerne om trusler og tyveri, og dommen lød på seks måneders ubetinget fængsel.

Begge søstre valgte at modtage dommen.