Tvivl om økonomien: Derfor tøver nogle nordjyske restauranter med at åbne på mandag

Tommestokken er trukket ud til en meter, og på Bistro59 regner de på, om der skal åbnes i næste uge. For selv om det er klar tale, at der minimum skal være en meter fra næsetip til næsetip for gæsterne på restauranterne, så er det langt mere usikkert, hvordan økonomien bliver ifølge genåbningen version 2.0. Det siger Thomas Egebo, indehaver af Bistro59 og en mand, der har sat sig rigtig godt ind i reglerne for hjælpepakker og restaurantbesøg.

- En virksomhed er som udgangspunkt sat i verden for at tjene penge og skabe et overskud til ejerne. Hvis jeg åbner, som situationen er nu, så er der en masse ubekendte, som der altid er i vores branche. Hvor mange gæster kommer der reelt, når jeg åbner, for eksempel? Jeg er i tvivl om, hvorvidt gæsterne vil komme, som de plejer. Kan vi forvente en form for forsigtighed og vil gæsterne bruge penge, som de plejer? Derfor stiller jeg spørgsmål ved, om jeg kan skabe en omsætning, så jeg i det mindste kan bringe mit driftsresultat i 0, hvis jeg åbner med det samme, siger Thomas Egebo.

Han har også en formodning om, at han skal betale penge tilbage, hvis han åbner nu.

- Når regnskabets time kommer, må jeg - i fald jeg åbner inden 8. juni - forvente at skulle tilbagebetale en del af hjælpepakkerne, og hvordan vil det påvirke min likviditet? Det kan jeg ikke vide, siger han.

Og med afstandskrav og øvrige restriktioner, som det er restauranterne magtpåliggende at overholde, er der også forbehold.

- Vi ved jo ikke, om man i det hele taget kan levere tilnærmelsesvis den samme restaurantoplevelse til gæsterne som vanligt, med klirrende glas og summen ved bordene. Med hjælpepakkerne in mente, har jeg svært ved at se de økonomiske incitamenter for en genåbning inden 8. juni, siger han.

Restaurantchef Kent Olesen (tv) og indehaver og køkkenchef Thomas Egebo regner på, om det giver mening at åbne allerede i næste uge. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Han er i samme situation som mange andre restauratører, der med modtagelsen af hjælpepakker lige præcis kan klare sig. Men målet er ikke at gå i nul.

- I udgangspunktet er en virksomhed – stor som lille – sat i verden for at tjene penge; at skabe overskud til dens ejere. Virksomheder går ikke konkurs eller i betalingsstandsning, fordi de ikke er rentable, men fordi de ikke kan betale deres regninger til tiden. Det er helt afgørende at forstå denne sondring. Det er ALTID i forhold til konkurs et spørgsmål om likviditet – evnen til at betale, og jeg vil kunne betale mine regninger og samtidig have et overskud, som min virksomhed altid har haft, siger han.

- Ultimativt er overvejelsen, om jeg har økonomisk incitament og risikovilje til at åbne. Og hvordan er min efter bedste evne vurdering af mulighederne for at skabe et drifts- og (helst også) resultatmæssigt overskud på min forretning? Sommetider er den eneste mulighed for at komme foran PRÆCIS at gå i andres fodspor - livrem-og-seler eller ej. Så derfor er jeg i tvivl om, hvad jeg skal gøre, siger Thomas Egebo.

- Men jeg har altså ikke taget endelig beslutning om tidspunkt for en genåbning, siger han.