Tyve slæbte møbler ud af sommerhusområde

JAMMERBUGT:Tyvene gik forleden efter møbler og andet inventar i Jammerbugt. I oktober er to sommerhuse blevet ramt af indbrud, hvor der blandt andet blev stjålet en babyseng, to senge til voksne og fem dyner med mere.

Det skete 22. og 23. oktober på Redningsvejen i Tranum ved Tranum Strand.

Derudover blev det forleden opdaget, at et sommerhus på Svinkløvvej også har været udsat for indbrud - det kan være sket fra 1. oktober og frem til onsdag, oplyser Nordjyllands Politi, der håber på at finde vidner, der har set noget mystisk i området.