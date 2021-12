Stjal fjernsyn og gasflasker i stor feriepark - men så sluttede camping-eventyret

NYKØBING:Det var ikke fred, feriestemning og en tur i badeland, to mænd på henholdsvis 45 og 46 år gik efter, da de natten til mandag lagde vejen forbi Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors.

De to mænd listede i stedet rundt i nattens mørke på parkens campingplads i håb om at tage derfra med bilen fuld af tyvekoster.

Således skaffede de sig adgang til flere campingvogne og fortelte.

- Umiddelbart tyder det på, at de har været i nærmest alle de campingvogne og fortelte, der er deroppe. De har i hvert fald været i 30-40 stykker som minimum, siger vagtchef ved Midt-Vestjyllands Politi Lars Even.

Og selvom planen langt hen ad vejen lykkedes for de to indbrudstyve, tyder noget på, at de havde glemt alt om, at dele af ferieparken er videoovervåget.

En opmærksom person med tilknytning til Jesperhus Feriepark, opdagede de to mænd på kameraet og ringede til politiet, som straks sendte en patrulje afsted.

En hundepatrulje sporede sig frem til mændene og fandt dem i nærområdet med en bil og en trailer, hvor alle tyvekosterne lå i.

Blandt værdierne var flere fjernsyn, gasflasker og desuden ting, der havde stået ude foran campingvognene og forteltene.

Selvom politiet først modtog anmeldelsen klokken 01.37, formoder politiet, at de to mænd allerede har været i gang siden omkring klokken 22.00 søndag aften.

De to mænd blev anholdt på stedet.