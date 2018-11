Tyvekoster mangler rette ejer: Kender du disse ure og smykker?

HIMMERLAND: En ransagning hos to indbrudstyve, som Nordjyllands Politi anholdt mandag 12. november, har nu ført til, at politiet ligger inde med en stribe tyvekoster, som man ikke kender de rette ejere til.

– Vi arbejder hårdt på at komme den aktuelle indbrudsbølge i Nordjylland til livs. Det afstedkommer en del tyvekoster, som mangler rette ejere, forklarer efterforskningsleder Preben Møller fra Nordjyllands Politi i Himmerland i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi ransagede 12. november hos de to udenlandske indbrudstyve. Og nu står politiet så med en del tyvekoster, som man indtil videre ikke har kunnet koble til gerningssteder og rette ejere.

Aktive indbrudstyve

– Vi vil gerne høre fra borgere, som mener at kunne genkende deres stjålne ure eller smykker på billederne. Vores efterforskning viser, at gerningsmændene har været aktive i både Nord- og Østjylland, så det er i disse regioner, vi forventer at finde ejerne til tyvekosterne, siger Preben Møller.

– Tyvekosterne befinder sig lige nu på politistationen i Hobro, hvor man er velkommen til at henvende sig for at se på effekterne og dokumentere sit ejerskab, fortæller efterforskningslederen.

Alternativt kan man ringe til politiet på telefon 114 og blive stillet videre til Efterforskningscenter Himmerland.