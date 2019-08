Tyverier af mange gasflasker: To personer anholdt

NORDJYLLAND: En 41-årig mand og en 42-årig kvinde er blevet sigtet for tyverier af 90 gasflasker rundt om i Himmerland i juli og august.

Det oplyser fungerende vicepolitiinspektør Sune Myrup, Nordjyllands Politi.

Manden og kvinden blev anholdt sent mandag aften på kvindens bopæl i Randers-området efter en kort efterforskning.

- Ved den efterfølgende ransagning beslaglagde vi 90 gasflasker. Vi mener, at de stammer fra tyverier fra forskellige brugsforeninger og tankstationer i Nordjylland, siger Sune Myrup.

Politiet mener, at gasflaskerne stammer fra ni tyverier på Shell i Gistrup, Shell i Terndrup, Menu i Hadsund, Daglibrugsen i Storvorde, Min Købmand i Arden, Spar i Stoholm og fra en forretning på Mødrupvej i Skørping.

Vil ikke sige noget

Det var dog ikke kun stjålet gasflasker, der blev fundet på adressen. En stjålet lastbil, en stjålet varebil, en stjålet campingvogn og cirka 90 gram amfetamin dukkede også op.

Derfor er manden og kvinden også sigtet for brugstyveri og besiddelse af narko efter straffelovens §191.

Sune Myrup oplyser, at de anholdte ikke har ønsket at udtale sig til politiet, og at de fremstilles i et grundlovsforhør senere tirsdag, hvor politiet vil begære dem varetægtsfængslet.

Politiet skal blandt andet efterforskere yderligere for at se, om den 41-årige og den 42-årige kan stå bag flere tyverier af gasflasker, fortæller Sune Myrup.