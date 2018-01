Indbrudstrio gik efter dyre designermøbler

NORDJYLLAND: Listen over tiltalepunkter i anklageskiftet var lang, da tre mænd på henholdsvis 21, 28 og 33 år ved Retten i Aalborg stod tiltalt for tyveri i form af indbrud samt brugstyveri. Desuden blev de også kendt skyldige i overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

For alle tre endte retssagen med fængselsstraf, da den 21-årige mand blev idømt et år og tre måneders fængsel, den 28-årige fik otte måneders fængsel og den 33-årige blev idømt et år og otte måneders fængsel.

Det fortæller anklager Anders Koukoumis fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Indbrud fra Skagen til Løgstør

Indbrudstrioen blev kendt skyldige i at have begået indbrud over en længere periode, begyndende i september 2016, med henblik på tyveri af designermøbler.

Listen over udbyttet er lang, og drejer sig blandt de 24 tiltalepunkter om Arne Jacobsen-stole, Wegner-stole, PH-lamper, smykker, sølvtøj, B&O-højtalere og kontanter.

Indbruddene blev begået i villaer i flere nordjyske byer fra Skagen i nord, henover Aalborg til Skørping og videre til Løgstør.

Især Løgstør havde trioens bevågenhed. Her brød to af gerningsmændene blandt mange andre indbrud ind i en villa i april 2017, hvor udbyttet blandt andet lød på designerstole og sølvtøj til en samlet værdi af 308.555 kroner.

Hash til videreoverdragelse

I anklageskriftet optrådte også et par punkter omhandlende loven om euforiserende stoffer.

En af de tre mænd blev dømt for at have været i besiddelse af cirka 2880 gram hash med henblik på videreoverdragelse, og den ene for i et andet tilfælde at have været i besiddelse af 2,17 kg hash. Den tredje kammesjuk blev ligeledes kendt skyldig i overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Afventer betænkningstid

Anklager Anders Koukoumis er godt tilfreds med dommen.

- De blev kun frikendt i et anklagepunkt, oplyser han.

Efter domsafsigelsen modtog den 21-årige mand sin dom, mens den 28-årige udbad sig betænkningstid. Den 33-årige ankede dommen på et år og otte måneders fængsel.

- Nu afventer vi og ser, om den 28-årige anker efter de 14-dages betænkningstid, siger anklageren.