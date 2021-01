Uanstændig ventetid snart slut: Tør minkavlerne tro på det?

- Det bliver på tirsdag.

Sådan lød det fra Venstres Torsten Schack Pedersen, da han i weekenden gav sit bud på, hvornår der kunne foreligge en politisk aftale for en erstatning til de danske minkavlere.

Den borgerlige erhvervsordfører slog fast, at aftalen vil rumme svar på, hvordan minkavlerne skal kompenseres for de skind, som de ikke nåede at få penge for, inden aflivningen satte ind i begyndelsen af november. Desuden vil det blive afklaret, hvordan erstatningen for de afviklede bedrifter skal fastsættes, mens det tredje element vil være, hvordan minkbranchens følgeerhverv tilgodeses.

Morgendagen vil vise, om Venstre-manden tog munden for fuld. Minkavlerne vil formentlig tage imod udmeldingen med begrænset optimisme eller reel mistro. For er der noget, de har lært i de seneste tre måneder, er det, at regering, Folketing og stat ikke ligefrem er deres bedste venner og beskyttere.

Uden fornødent lovgrundlag satte regeringen gang i nedslagtningen af landets mink og dermed hele erhvervet. Trods massive protester og indsigelser kørte de politiske ledere bistået af sundhedsmyndigheder samt militær- og politimagt afviklingen videre - alt sammen i folkesundhedens hellige tegn, da corona-mutationen cluster 5 truede med at skabe et ”nyt Wuhan” med udgangspunkt i Nordjylland.

Minkavlerne kunne blot se til. Fra dag til dag mistede deres bedrift værdi og indtægt - og oven i den enorme usikkerhed skal der altså en god bankforbindelse til for fortsat at kunne betale sine regninger.

At der nu er gået henved tre måneder, før afklaringen tegner sig i horisonten, er skandaløst. Vores samfund er så gennemreguleret med regelsæt og sikkerhedsnet, at folk ikke falder igennem og går til bunds.

Så at regering, Folketing og stat kan gribe så hårdt ind i almindelige borgeres hverdag uden en plan for at håndtere de sociale og økonomiske konsekvenser rammer helt uden for anstændighedens skive. Og det er skræmmende og et kæmpe tillidsbrud. For hvilke myndigheder skal træde til og sikre borgernes ret, når det er regeringen og statsapparatet selv, der misbruger sin tunge magt?

Nu melder fødevareminister Rasmus Prehn (S) ud, at han er klar på at udbetale et forskud til de ramte minkavlere. Det skal ske, mens erstatningsomfang og håndtering falder på plads. Det lyder ganske fornuftigt. Men hvorfor der skulle gå næsten tre måneder, før den ide blev bragt i spil, er uforståeligt - og vidner om et Folketing, der har glemt samarbejdets ædle kunst til gavn for de borgere, der har valgt dem ind.

Og mon ikke minkavlerne vil se pengene, før de tør tro på det? Foreløbig ser de nok med spænding frem til tirsdag ...