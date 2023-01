Ubudne gæster hos Luksusbaby - de forsøgte endda at lukke pænt efter sig

AALBORG:Luksusbaby har natten søndag haft ubudne gæster på besøg på deres lager i Støvring.

På firmaets videoovervågning kan man se fire unge mænd komme ind i en sluse, hvor pakker, der skal til og fra online børnetøjsforretningen, bliver stillet uden for åbningstid. Her stod der nogle pakker til kunder, som egentligt skulle have være afhentet af Postnord.

- Af en eller anden ukendt grund har Postnord ikke afhentet dem, så vore uindbudte gæster gik i gang med at åbne dem. De første pakker, de åbnede, var bare børnetøj. En flyverdragt til en 10-årig er nok ikke lige det, man går efter som tyveknægt, så de blev lidt skuffede efter de første par pakker, fortæller Morten Grabowski Kjær, der er medejer og direktør i Luksusbaby.

Tyveknægtene tog et par kasser mere, og så forduftede de, hvilket ifølge Morten Grabowski Kjær er held i uheld.

- Vi har nogle klæder og noget udstyr og sådan, der ligger lidt mere i den dyre ende. Det var nok sådan noget, de havde håbet på at finde i første omgang. Som gammel politibetjent er det svært at forestille sig en flyverdragt blive solgt på det sorte marked, siger han.

Han er ikke helt sikker på, om der har stået et par pakker med varer til virksomheden, men slår fast, at alle kundernes varer er intakte.

- Det er lige før, jeg vil kalde dem nogle ordentlige gutter, for de pakkede sammen og lagde pakkerne tilbage i buret igen. Jeg kan også se på videoovervågningen, at en af gutterne prøver at lukke den port, som de har fået løftet op, for ligesom at lukke ordentligt efter dem, fortæller han.

Fanget på overvågning

En af indbrudstyvene blev i processen fanget på overvågningen med hætten for langt nede, så man kan se hele hans ansigt. Dette materiale er givet videre til politiet, ligesom Morten Grabowski Kjær også har lavet et opslag på Facebook i tilfælde af, at andre i området også skulle have haft besøg af de fire tyveknægte og kunne bruge informationerne til noget.

- Nu hvor der ikke var gevinst hos os, kan det jo være, at de er gået videre. Så er det jo godt for dem, der ellers kunne være blevet ramt at vide, at jeg har gode billeder. Ham uden hætte på kigger faktisk direkte op i kameraet på et tidspunkt, siger han.

Opslaget er blevet delt godt, men har ikke givet det store endnu.

- Det kan jo være, at der er nogen, der møder ind mandag morgen og finder ud af, at det var dem, de fire ubudne gæster gik videre til. Så er det godt opslaget allerede er blevet spredt, siger Morten Grabowski Kjær.