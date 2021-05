De studerende skal ud af storbyen - men for mange er ikke engang Aalborg stor nok

NØRRESUNDBY:På et pressemøde torsdag præsenterede regeringen udspillet "Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund", der sender fem nye uddannelser til Nordjylland: tre i Hjørring, én i Frederikshavn og én i Thisted.

- Vi skal skabe bedre sammenhæng i vores land. Skabe vækst og beskæftigelse i hele landet, lød det blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Formålet med udspillet er, at færre fremover skal studere i København, Aarhus, Aalborg og Odense, og at flere i stedet vælger at uddanne sig i provinsen.

Men hvad mener de unge, der snart skal videre i uddannelsessystemet? Hvad er vigtigt for dem, når de skal vælge studie? Det Nordjyske Mediehus besøgte Nørresundby Gymnasium & HF, hvor udspillet får en blandet modtagelse.

Eleverne forstår formålet, men tvivler på effekten.

- Jeg tror ikke, der er mange, der bider på

Johanne Marie Eich-Høy Mortensen, 18 år, 2.g:

- Jeg kan sagtens følge tanken, men jeg tror, det bliver rigtig svært. Jeg tror ikke, der er mange, der bider på ideen. Især ikke når man er ung. Det ville være mere realistisk i forhold til de ældre generationer - og der gør man jo også noget. Men mange unge vil gerne afprøve nye muligheder og nye miljøer, hvor man kan få nye oplevelser. Og det er måske lidt nemmere i de større byer.

- Geografien betyder meget for mit studievalg, og jeg har primært Aarhus og København i tankerne. Jeg kommer herfra, men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt væk. Møde nogle nye mennesker og udvide min horisont.

- På nogle områder synes jeg, at der er mere at komme efter i de store byer, når man er studerende. Der er forskellige miljøer, flere mennesker, flere fester. Jeg kan ikke lide tanken om at skulle langt væk fra de store byer, så jeg er nok lidt skeptisk over for forslaget.

- Jeg kan godt lide ideen

Mikkel Vangsted, 18 år, 3.g:

- Jeg kan godt lide ideen om, at alle uddannelser ikke skal ligge i de store byer. Der er mange, der vokset op i de mindre byer - jeg er for eksempel fra Pandrup - og hvis jeg kunne have taget en gymnasieuddannelse endnu tættere på min hjemby, havde jeg gjort det. Så jeg tror, det er godt, at man breder uddannelserne længere ud. Det er heller ikke alle, der har ressourcerne til at flytte til de store byer, og så er det fint, at der er flere muligheder rundtomkring i landet.

- Jeg vil gerne blive i Nordjylland og læse enten engelsk eller jura i Aalborg. Mange af mine venner gør det samme, og det giver en tryghed. Jeg har været i København mange gange, men det er ikke helt det samme.

Ville du flytte til Hjørring eller Frederikshavn, hvis din drømmeuddannelse lå der?

- Ja, det tror jeg. Men det kommer selvfølgelig an på vennerne og så videre. Så længe det ikke ligger i Langtbortistan, ville det være fint. Det vigtigste er, at man kan komme til og fra uddannelsen.

- Jeg ved godt, at det vil se pænere ud på mit cv, hvis jeg tager en uddannelse på CBS (Copenhagen Business School, red.), end hvis jeg tager en eller anden handelsuddannelse i Aalborg. Men hvis uddannelsen er af samme kvalitet, gør det jo ingen forskel.

- Mange vil få længere rejsetider

Camilla Lund, 18 år, 3.g:

- For nogle vil det fungere godt med lidt mindre uddannelsesmiljøer, men det er ikke sikkert, at det giver de samme muligheder. På den måde er det en dårlig ide. Og for mange vil det jo også betyde, at de får længere rejsetider til studiet, hvis de gerne vil bo i en af de større byer.

- Jeg vil gerne til en af de større byer uden for Nordjylland, fordi jeg tror, at det vil være bedst for mig - blandt andet ud fra min interesse for kultur og historie. Og så er der mere liv og flere oplevelser til unge. Jeg synes ikke, der er de samme muligheder i Aalborg, og jeg vil gerne læse noget med sprog, hvor mulighederne også er størst i Aarhus og København. Mine venner vil også gerne væk, og det betyder selvfølgelig også noget.

- For mig kommer studiet først

Ludvig Boyen Christensen, 18 år, 2.g:

- Umiddelbart er det et fint forslag, og jeg tror godt, at det kan have en effekt. Men studiebyens størrelse og studieliv betyder også meget, tror jeg. Det gør det i hvert fald for mig, selvom det ikke er det afgørende - det er uddannelsen.

- Jeg vil gerne læse medicin, og lige nu tror jeg, det bliver på Aarhus Universitet. Ud fra det, jeg har hørt, er det der, der er de bedste muligheder. Blandt andet i forhold til de steder, man kan komme ud i praktik. Men nu kommer der jo et supersygehus i Aalborg - og så må vi se til den tid.

- For mig kommer selve studiet først, og så følger miljøet selvfølgelig med.

- Jeg kan bare tage toget

Christine Stenild Andersen, 20 år, 3.g:

- Jeg synes, det er fint. Jeg vil gerne blive boende i Aalborg. Det er her, jeg er født og har mine veninder. Jeg vil ikke kaste mig ud i noget, jeg ikke har lyst til. Men jeg ved ikke, hvad jeg vil læse.

Ville du tage din uddannelse i Hjørring, Thisted eller Frederikshavn, hvis drømmeuddannelsen lå der?

Ja, det kunne jeg godt finde på. Så kunne jeg jo bare tage toget, selvom det ville være træls at pendle.