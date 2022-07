Ude godt, hjemme bedst: Martin valgte Nordjylland og Aalborg

AALBORG:Grønne bakker, blåt hav og masser af mursten og beton. Aalborg er bygget op omkring fjorden og har flere store skove lige uden for bygrænsen. En blanding, som passer Martin Bak Jørgensen godt.

- Det er her jeg gerne vil bo og arbejde, siger den 49-årige Aalborggenser.

Han sidder i sit kontor på Aalborg Universitet i det østlige Aalborg. Her har han haft arbejdsplads siden han begyndte på universitetet i 2005, hvor han er lektor ved det samfundsvidenskabelige fakultet.

- Der er nogle gode rammer her på universitetet. Der er lidt anderledes og højt til loftet, og så jeg er glad for byen, fortæller Martin Bak.

Men det var ikke givet, at han ville ende i det nordjyske og Aalborg.

Inden tiden på Aalborg Universitet startede, havde han i en årrække studeret på Aarhus Universitet og rejst rundt i verden, hvor han i en periode boede i storbyen Toronto.

Martin Bak har Aalborg Universitet siden 2005. Aalborg 20. juni 2022 Foto: Bente Poder

For der skulle ske noget andet. Martin er født og opvokset i Brønderslev, men byen blev hurtigt for lille for ham. Allerede i gymnasietiden forlod han barndomsbyen for at bo i Aalborg – og sidenhen forlod han også Nordjylland til fordel for Aarhus.

-Det kunne ikke gå hurtigt nok med at komme væk fra Brønderslev i sin tid. Jeg kan godt lide den nordjyske mentalitet, og folk er nede på jorden, men der skete alligevel for lidt til mig, siger Martin Bak.

Men selvom Brønderslev var for lille til ham, er Martin altså alligevel blevet en del af statistikken, der siger, at hver fjerde person, som er født i Nordjylland, også ender med at bo i landsdelen. Bare i Aalborg i stedet for Brønderslev.

Et udfald, som lektoren heller ikke er utilfreds med.

-Det var egentlig lidt et tilfælde, at jeg endte tilbage i Aalborg. Det var i hvert fald ikke grundet et savn til hjemstavnen til at starte med. For da jeg boede andre steder, savnede jeg ikke som sådan Aalborg og Nordjylland, men da jeg kom tilbage, gik det op for mig, at jeg egentlig havde savnet det ret meget, forklarer Martin Bak, som flyttede tilbage til Aalborg i 2012, hvor han bor i Vejgaard sammen med familien.

- Der er en særlig stemning og mentalitet i Nordjylland og Aalborg, som jeg godt kan lide. Det er råt for usødet forstået på en meget positiv måde.

Når han siger, at det er lidt af tilfælde, at han endte med at tage tilbage til Aalborg, er det fordi, at der også var andre muligheder. Københavns Universitet modtog i sin tid også en jobansøgning fra professoren, og i tidens løb har der også været muligheder for at ende andre steder.

- Jeg er blevet opfordret til at søge nogen andre stillinger og er blevet prikket til fra andre steder, også i udlandet, men der har jeg sagt nej tak, fordi jeg har været glad her og været glad for den udvikling, som universitetet har været i, fortæller Martin Bak.

- Universitetet og forskermiljøet er jo også et meget internationalt miljø. Min bedste ven og kollega, som sidder nede af gangen, kommer fra Spanien, så man får også meget andet end den nordjyske mentalitet, selvom man sidder her i Nordjylland.

Selvom det ikke altid har været planen at bo og arbejde i Aalborg, er Martin Bak glad for, at han endte med netop det. Foto: Bente Poder

Der er ikke tvivl om, at professoren også orienterer sig mange andre steder end kun Aalborg, men selvom han måske ikke altid selv kan se, at han er så nordjysk, mener hans venner alligevel, at der er noget om snakken.

- Mine venner, som ikke bor i Nordjylland, plejer at sammenligne danmarkskortet med Game of Thrones, hvor Nordjylland er norden og alt det oppe ved muren - den sammenligning kan jeg egentlig godt lide. At være Jon Snow og "the free folk" er okay. De har nogle værdier, jeg godt kan se mig selv i, forklarer Martin Bak og griner.

Hvem er Martin Bak Jørgensen? Blå bog Navn: Martin Bak Jørgensen Alder: 49 Fødested: Brønderslev Opvokset: Brønderslev Nuværende by: Aalborg Arbejde: Lektor ved Aalborg Universitet Uddannelse: Cand. mag. i europastudier VIS MERE

Aalborg kan noget særligt

Martin er glad for sin tid i udlandet, og han nævner flere gange Toronto og dens pulserende byliv, som noget specielt, hvor der altid sker noget. Men der er alligevel noget særligt ved Aalborg, som skiller sig ud for ham. Også sammenlignet med den store millionby.

-Hvis man cykler ti minutter i Toronto, er det som om, at man ikke rigtig kommer nogen vegne. I Aalborg kommer man hurtigt omkring til alting. Der er mange muligheder, og byen føles på mange måder større, end den egentlig er, fortæller Martin Bak, som er særligt glad for byens kulturliv.

- Det er ikke sådan, at jeg er stolt af Nordjylland på den måde, at jeg flager med Vendelboflaget, men jeg er glad for landsdelen og de mennesker og værdier, der er. Foto: Bente Poder

Han fremhæver især de forbedrede muligheder for at opleve koncerter i byen, men også de mange spisesteder, der er kommet til gennem årene.

- Aalborg har jo udviklet sig helt vildt meget på mange fronter. Kulturlivet er vokset sig større, og der er kommet flere restaurationer til. Og helt generelt er byen jo blevet større både geografisk og indbyggermæssigt, så det er en udvikling, jeg er ret stolt af som aalborggenser.

- Jeg synes også, at byen samtidig er god til at holde fast i nogle gamle elementer. Der er et spor tilbage i tiden, som er med til at give Aalborg en særlig kant, som jeg godt kan lide, siger Martin Bak og snakker om havnefronten ved Limfjorden.

Mødet mellem de ældre lidt slidte fabrikker, der holder fast i den aalborgensiske identitet, og de mange nye studieboliger, der giver byen nyt liv med en anderledes byggestil og yngre beboere. Og så er der heller ikke langt til grønne bakker og blåt hav.

Glad for naturen

Fra hjemmet i Vejgaard er der ikke lang tid til, at man kan stå ved vandet. Hopper man på cyklen eller i løbeskoene, kan man stå ved fjorden inden for ti minutter, og det tager ikke meget længere tid at nå frem til Vestre Fjordpark.

- Aalborg er meget privilegeret med et godt byrum kombineret med god natur. Der er noget virkelig fedt ved den måde, som byen er lagt ud langs fjorden, der er med til at give den lidt af det hele, siger Martin Bak begejstret.

- Efter jeg er blevet ældre, er jeg begyndt at sætte mere pris på naturen, og der er Nordjylland jo velsignet, siger Martin Bak, der er glad for at bruge naturen aktivt til at løbe og cykle. Foto: Bente Poder

Han er glad for at være aktiv og tager ofte cyklen ud til universitetet eller andre steder i Aalborg. Især fjordparken er noget, som han og familien er glade for i de varme måneder, men han lægger også vægt på, at Nordjylland har noget at byde på hele året.

- Efter jeg er blevet ældre, er jeg begyndt at sætte mere pris på naturen, og der er Nordjylland jo velsignet. Der er meget og flot natur nord for fjorden, og man skal ikke køre ret langt for at stå ved en af de to kyststrækninger. Det er nok noget af det, jeg synes er bedst ved Nordjylland, fortæller Martin Bak.

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at forlade Aalborg og Nordjylland igen. Så bliver det i hvert fald for et kort visit, slutter han med et smil.

Når man har snakket med Martin Bak er der ikke den store tvivl om, at han er glad for sin landsdel og ikke mindst Aalborg.