Udflugt endte i lodret styrt

HANSTHOLM:En lørdagsudflugt i det gode vejr fik en brat afslutning for to yngre kvinder, da de lørdag sidst på eftermiddagen kørte ud over en skrænt og havnede nede på stranden mellem Vigsø og Hanstholm.

Den bil, de kørte i, tog et lodret styrt på tre meter ned af en skrænt og endte på stranden.

Nordjyllands Beredskab havde i første omgang problemer med at finde frem til ulykkesstedet, men det lykkedes at få såvel redning, ambulance samt lægehelikopter dirigeret det rigtige sted hen.

- Umiddelbart ser det ikke ud til, at de er kommet svært til skade, fortæller indsatsleder Lars Enevoldsen fra Nordjyllands Beredskab.

Han har ingen forklaring på, hvordan uheldet er sket.

- Jeg tænker, de har været ude at køre en tur i det gode vejr, og så er de af en eller anden grund kommet til at køre ud over skrænten og havnet nede på stranden, lyder vurderingen fra indsatslederen.