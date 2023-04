Udsatte nordjyder får ikke lægehjælp: Nu skal deres sundhed styrkes

NORDJYLLAND:Hjemløse, alkoholikere, stofmisbrugere eller mennesker, der lider af psykisk sygdom, har ofte svært ved at opnå samme hjælp i sundhedsvæsenet som andre borgere.

Det samme gælder prostituerede og mennesker der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Socialt udsatte går ofte alt for længe med problemer, der kræver lægehjælp og behandling og derfor udvikler sig til alvorlig sygdom.

Forskning viser endda at mennesker med psykisk sygdom har markant øget risiko for at udvikle hjertesygdomme og andre fysiske lidelser, der kræver tæt kontakt med sundhedsvæsenet.

Men for de svageste borgere kan selv det at bestille tid ved læge eller tandlæge være en udfordring. For nogle er det helt uoverskueligt at tage kontakt til sundhedsvæsenet, andre har ikke MitID eller internetadgang, og får derfor ikke digitale indkaldelser til undersøgelser, behandling eller operation.

Dem, det handler om

Nu får udsatte nordjyder med f.eks. misbrug og sindslidelser mulighed for at give deres bud på, hvordan de kan få gavn af forebyggende indsatser, behandling og opfølgning.

Region Nordjyllands Udsatteråd har inviteret brugere og sociale organisationer til at mødes med fagfolk fra regionen og de nordjyske kommuner på en konference tirsdag 25. april.

- Håbet er, at parterne i fællesskab kan tale sig frem til nogle konkrete bud, der kan forbedre sundheden for socialt udsatte borgere. Vi har brug for at fremme lighed i sundhed på det her område, og det gør vi bedst ved at inddrage dem, det hele handler om, siger forperson i Udsatterådet og medlem af Regionsrådet, Malou Skeel (V), som sidder med i rådet i kraft af sin rolle i regionens Sundhedsudvalg.

Mellem to stole

Kirkens Korshær har ofte kritiseret den danske sundhedsmodel for ikke i tilstrækkelig grad at have fokus på tilbud til samfundet svageste, som ofte falder mellem to stole på grund af deres komplekse udfordringer. Organisationen har tidligere bl.a. påpeget, at der er svært at blive udredt og få psykiatrisk behandling, hvis man har et aktivt misbrug – og at man ikke kan komme i misbrugsbehandling, hvis man har ubehandlede psykiske problemer.

Blandt hjemløse og misbrugere kan det desuden være et stort problem at få renset og plejet sår og skrammer. For mange er tandpleje helt fraværende, med det resultat, at tænderne forfalder og gør det vanskeligt for i forvejen svækkede personer at spise.

Input til indsatser

Næstforperson i Udsatterådet Jonas Jakobsen, glæder sig over, at organisationerne nu får mulighed for at komme med deres input, på vegne af udsatte borgere. Han er regionschef i Kirkens Korshær i Nord- og Midtjylland, hvor man hver dag ser problemet med manglende omsorg for samfundets svageste.

- Vi har den tætteste kontakt til brugerne, og vi kan derfor løfte deres stemme ind i debatten. Flere brugere har årelange erfaringer med systemerne, og hvis man vil sikre et bedre sundhedssystem for alle brugergrupper fremover, så er det afgørende at lytte til deres erfaringer og tage dem med i betragtning, lyder det fra Jonas Jakobsen.

Udsatterådet 10 organisationer med nordjyske lokalafdelinger sidder med i Udsatterådet i Region Nordjylland.

Det drejer sig om SAND, Headspace, Social Sundhed, Kirkens Korshær, SIND, Reden, Blå Kors, Center for Seksuelt Misbrugte, Røde Kors og Næstehjælperne.

De deltager alle på konferencen tirsdag 25. april.

- Læs mere om Region Nordjyllands Udsatteråd på regionens hjemmeside. VIS MERE

Flere end 100 har tilmeldt sig konferencen i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor der er tre forskellige workshops. Her skal deltagerne tale om hvordan man forbedrer forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Næste gang Udsatterådet mødes følger de op på, hvilke input fra konferencen der skal arbejdes videre med.