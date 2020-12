Udslip af naturlig gas satte ild til brønddæksel

HJØRRING:Tirsdag formiddag udbrød der en mindre brand ved en landejendom vest for Hjørring. Branden var forårsaget af et udslip af naturlig gas.

Flere steder i Nordjylland er der disse lommer af naturlig gas i undergrunden - som blandt andet det franske energiselskab Total lavede prøveboringen efter i Dybvad tilbage i 2015.

- Ved ejendommen har man en brøndboring, og her har man en lille vågeflamme til at brænde gassen af. På en eller anden måde er der kommet ekstra meget gas op, og så er der kommet meget mere ild end beboerne på ejendommen er vant til, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Thomas Dybro.

Ilden fra gasflammen fik det til at gå ild i brønddækslet, der var lavet af glasfiber.

Det var fruen på landejendommen, der opdagede, at der var høje flammer fra brønden og slog alarm.

- Jeg kan godt forstå, at hun blev overrasket over, at der pludselig er så meget ild. Men det var en mindre brænd for os. Der var at slukke brønddækslet, siger Thomas Dybro, der dog også tilkaldte gasfirmaet Evida.

- Når der er gas involveret tilkalder vi med det samme et gasfirma, da der kan være tale om brud på en naturgasledning. I dette tilfælde kunne de rådgive beboerne på gården om, hvilke udstyr de kan have i brønden for at udgå gasudslip, siger han.