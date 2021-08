Udvidelse af strejke vil ramme psykiatrien

NORDJYLLAND:38 nordjyske sygeplejersker vil slutte sig til strejken, hvis ikke der er fundet en løsning på den verserende konflikt inden 21. september.

Det er sjette gang, strejken udvides, og denne gang vil strejken primært ramme psykiatrien.

Den vil særligt ramme borgere, der venter på udredning og behandling samt forebyggende indsatser. Patienter, der er indlagt i psykiatrien, vil ikke blive ramt, skriver Dansk Sygeplejeråd på deres hjemmeside.

Inden det sker, håber formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, dog, at der findes en løsning på konflikten.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ikke har været nogen nem beslutning at udtage psykiatrien, men vi gør det for at lægge maksimalt pres på arbejdsgivere og politikere. Det er desværre umuligt for sygeplejerskerne at strejke, uden at det giver gener og utryghed for patienter og borgere. Her har vi så en gruppe af borgere, som er særligt sårbare, og derfor håber jeg også meget, at vi undgår at nå derhen, citeres Grete Christensen for på organisationens hjemmeside.

I alt vil 173 sygeplejersker slutte sig til strejken. De er fordelt på psykiatriske afdelinger i alle landets regioner.

- Psykiatrien er endnu et eksempel på, hvor sygeplejerskernes kompetencer bliver brugt, og hvordan det hele falder sammen, hvis der ikke er nok sygeplejersker. Det arbejde vil vi simpelthen honoreres ordentligt for, og det er det, vi prøver at få arbejdsgivere og politikere til at forstå, citeres Grete Christensen for på hjemmesiden.

Af de sygeplejersker, der er udtaget til strejken, er 38 ansat i Nordjylland. Det kommer blandt andet til at ramme den centrale visitation, ambulatoriet for ADHD i børne- og ungepsykiatrien og Enhed for depression, skriver Dansk Sygeplejeråd.